Allarme sicurezza a Reggio Calabria: mamma e figlia aggredite da baby gang ad un semaforo

Un grave episodio di violenza urbana ha scosso la città di Reggio Calabria, suscitando forte preoccupazione tra i cittadini. Secondo quanto denunciato dal Comitato 297 di Futuro Nazionale, guidato dal dr. Francesco D’Aleo, una donna e sua figlia sarebbero state circondate da un gruppo di giovanissimi mentre erano ferme al semaforo a bordo della propria auto nei pressi del Viale Calabria. L’accaduto è stato definito “gravissimo” e richiede una risposta immediata da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Una dinamica preoccupante: intimidazione e minacce

Secondo la ricostruzione, le due donne sarebbero state oggetto di intimidazioni e minacce attraverso atteggiamenti violenti e riprovevoli. Questo episodio non rappresenta soltanto un singolo caso di criminalità, ma evidenzia un fenomeno sociale allarmante che purtroppo sembrerebbe non essere isolato. La violenza nei confronti di cittadini indifesi, soprattutto donne, mette in luce la necessità di rafforzare la sicurezza urbana e di prevenire ulteriori casi simili.

La sicurezza urbana come priorità

Il dr. Francesco D’Aleo sottolinea come sia inaccettabile che famiglie, cittadini e automobilisti vivano con il timore di attraversare certe zone della città o fermarsi a un semaforo. La sicurezza non può essere considerata un tema secondario né affrontata solo in prossimità delle elezioni. Serve una politica strutturata, basata su prevenzione, presidio del territorio e interventi sociali mirati, per garantire il diritto dei cittadini a sentirsi sicuri nella propria città.

Richieste del Comitato 297: azioni concrete e immediate

Il Comitato 297 di Futuro Nazionale ha chiesto interventi urgenti per migliorare la tutela dei cittadini. Tra le richieste vi sono l’implementazione di sistemi di videosorveglianza urbana, un maggiore pattugliamento del territorio da parte delle forze dell’ordine e la protezione degli operatori coinvolti. L’obiettivo dichiarato è garantire sicurezza e tranquillità a chi vive e lavora in città, prevenendo il rischio che episodi simili degenerino in situazioni ancora più gravi.

La città ha diritto a sentirsi sicura

Il Comitato 297 ribadisce l’urgenza di agire adesso con azioni concrete ed efficaci, affinché Reggio Calabria possa tornare a essere una città sicura per tutti. La condanna del dr. Francesco D’Aleo non lascia spazio a dubbi: la violenza urbana non può essere tollerata e la comunità merita risposte immediate da parte delle istituzioni competenti.