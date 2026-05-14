Allarme a Reggio Calabria, falsi poliziotti si nascondono al videocitofono e chiedono di visionare le telecamere

“Nel pomeriggio del 12 maggio due uomini suonano ad un campanello di Via Sbarre Inferiori. Si nascondono al videocitofono e alla persona che risponde dichiarano di essere dei poliziotti e di dover visionare le telecamere. La persona, insospettita, non apre. Nelle immediate vicinanze ci sono altre telecamere, oltre a quelle del palazzo, ma nessuno ha ricevuto la stessa richiesta, né nello stesso immobile né nei palazzi adiacenti. Vi invitiamo a non aprire mai a persone sconosciute e, in caso dubbio, contattate immediatamente il numero unico di emergenza 112”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Comitato Quartiere “Ferrovieri-Pescatori” di Reggio Calabria.