Alessandro Zanardi: il simbolo eterno di resilienza, coraggio e speranza

“Ci sono persone che attraversano la vita lasciando un segno profondo, non solo per ciò che hanno fatto, ma per il modo in cui hanno scelto di farlo. Alessandro Zanardi è stato questo: non semplicemente un campione, ma una testimonianza viva di ciò che significa rialzarsi, reinventarsi, continuare a lottare quando la vita cambia improvvisamente le regole del gioco. La sua storia mi accompagna nella disabilità e la volontà del fare. Egli non è solo la storia di un pilota straordinario, ma di un uomo che ha saputo trasformare il dolore in forza, la perdita in possibilità, la fragilità in esempio”. Lo afferma in una nota Salvatore De Biase, Capo Staff Comune di Lamezia Terme e già Consigliere Comunale; Assessore; Presidente del Consiglio Comunale; Amministratore regionale; Referente Comunità Europea; Vice Presidente Comunità Montana.

“Dopo l’incidente che avrebbe potuto spegnere ogni sogno, ha invece acceso una luce ancora più forte, diventando simbolo di resilienza, dignità e coraggio. Per chi vive la disabilità, Zanardi non è stato solo un atleta da ammirare, ma un compagno di strada, qualcuno che ha dimostrato con i fatti che il limite non definisce la persona. Ha incarnato il riscatto, la determinazione, la capacità di guardare oltre ciò che sembra impossibile”.

“Il suo sorriso, la sua ironia, la sua forza d’animo restano un’eredità preziosa. Non era invincibile, ma era instancabile. Non era senza paura, ma sapeva affrontarla. E proprio per questo era, ed è, profondamente umano. Oggi il dolore per la sua perdita si mescola alla gratitudine per ciò che ha rappresentato. Perché certi uomini non scompaiono davvero: continuano a vivere nelle vite che hanno toccato, nel coraggio che hanno acceso negli altri, nella speranza che hanno saputo costruire. Grazie, Alex, “ amico” per aver mostrato al mondo cosa significa non arrendersi mai”.