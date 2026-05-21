Al via le attività di Adoces Calabria presso il Consultorio di Melito Porto Salvo

Domani, venerdì 22 maggio, alle ore 16:30 presso il Consultorio h 12 di Melito Porto Salvo, Adoces Calabria – Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche inizia la propria attività prima della presentazione dei suoi progetti che verranno illustrati nelle prossime settimane a livello regionale. “Dopo oltre vent’anni di impegno, passione e volontariato autentico, si chiude una pagina storica, ma se ne apre una nuova, ancora più forte e consapevole“, dichiara il presidente regionale prof. Giuseppe Livoti.

“A seguito dell’assemblea del 21 aprile 2026, la storica sezione calabrese di Adisco conclude il proprio percorso territoriale, iniziato 22 anni fa grazie alla straordinaria volontà di Franca Arena Tuccio e di un gruppo di donne che, con amore, sensibilità e spirito di servizio, hanno promosso in Calabria la cultura della donazione del sangue cordonale.

In questi anni sono stati portati avanti valori fondamentali di solidarietà, gratuità e sostegno alla vita, collaborando costantemente con la Banca del Sangue Cordonale del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli e con la dottoressa Giulia Pucci, contribuendo alla diffusione della conoscenza sulla donazione delle cellule staminali emopoietiche.

Dal 12 maggio 2026, questo patrimonio umano, etico e associativo prosegue il proprio cammino aderendo ufficialmente alla prestigiosa realtà nazionale Adoces, punto di riferimento italiano nel campo della donazione delle cellule staminali emopoietiche e della solidarietà sanitaria.

Nasce così ufficialmente Adoces Calabria – Associazione Donatori Cellule Staminali Emopoietiche OdV, con sede a Reggio Calabria, nel solco dei principi di volontariato, gratuità, tutela della salute pubblica e promozione della donazione consapevole.

La scelta di aderire ad ADOCES nasce dalla piena condivisione degli stessi valori che hanno sempre contraddistinto il nostro operato: solidarietà, cultura della donazione, centralità della persona, gratuità dell’azione volontaria e autentico spirito di servizio verso la collettività.

Una realtà nazionale nella quale prevalgono il sociale, la cultura del dono ed il volontariato come nobili finalità del Terzo Settore, in piena coerenza con quanto abbiamo sempre costruito e difeso in questi 22 anni di attività.

In particolare, i soci fondatori hanno ritenuto fondamentale aderire ad un modello associativo fondato sulla libertà, sull’autonomia organizzativa e sulla libertà finanziaria dell’azione associativa, valori indispensabili per garantire che ogni energia, risorsa ed attività siano realmente orientate esclusivamente ai fini istituzionali, alla sensibilizzazione ed al sostegno delle persone, senza snaturare lo spirito originario del volontariato. Fondamentale, in questo nuovo percorso, il sostegno e la guida del presidente nazionale di Adoces, il professor Alberto Bosi, ematologo di fama nazionale ed internazionale, da sempre impegnato nella cura delle malattie del sangue e dei tumori ematologici, che ha fortemente voluto la nascita della sezione calabrese.

Adoces Calabria continuerà a promuovere la donazione del sangue del cordone ombelicale, procedura sicura, gratuita e indolore, effettuata dopo il parto e dopo la recisione del cordone, senza alcun rischio né per la madre né per il neonato. Le cellule staminali emopoietiche raccolte possono rappresentare una concreta possibilità terapeutica per numerose malattie del sangue“, si legge nella nota di Adoces.

L’atto costitutivo, già regolarmente registrato, vede quali soci fondatori: Giuseppe Livoti, Daniela Privitera, Elisa Mottola, Paola Infortuna, Antonella Pontari, Daniela Diano, Giulia Tramontano, Angela Iaria, Rosaria Livoti.

Già venerdì, parte la campagna informativa e l’attività di sensibilizzazione rivolte al territorio presso il Consultorio h 12 ubicato presso l’ospedale di Melito con la manifestazione “Incontri sulla genitorialità nei primi 1000 giorni. La manifestazione è in sinergia tra il “Consultorio”, “Adoces Calabria”, “l’Associazione dall’Ostetrica”, il Gruppo “Le Cicognole”, “Le Muse” e prevede la partecipazione di mamme, donne in gravidanza ed è rivolto a tutte le coppie. Durante l’evento verranno consegnati gli attestati a coloro i quali hanno frequentato i corsi di “accompagnamento alla nascita”.

L’introduzione è a cura della dott.ssa Paola Infortuna ed interverranno il dott. Emilio Vazzana ed il prof. Giuseppe Livoti. Nel corso dell’evento saranno consegnati vari manufatti per corredino realizzati dalle socie del Gruppo “Le cicognole”.