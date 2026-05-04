Al via l’AFT di Taurianova, medici di base e infermieri disponibili: giorni e orari del servizio

È operativa da oggi l’Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) di Taurianova, nuova risposta puntuale dell’Asp che migliora l’efficienza della medicina del territorio, viene incontro ai bisogni dei cittadini coinvolgendo i medici di famiglia e getta basi solide verso la prossima apertura della Casa di Comunità. Il servizio, attivato all’interno del Poliambulatorio – attualmente ospitato nei locali offerti dal Comune, a Largo Bizzurro – consentirà una continuità assistenziale dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, mettendo a disposizione la professionalità dei medici di base operativi a Taurianova, che verranno affiancati dalla nuova figura introdotta, ovvero l’infermiere di famiglia.

Il personale distribuito nei vari turni, 10 medici e i 3 infermieri Concetta Violi, Concetta Morabito e Vincenzo Rustico, costituirà un filtro fondamentale per alleggerire la pressione sul pronto soccorso dell’ospedale di Polistena – potendo gestire con la strumentazione in dotazione anche i paziente in Codice Bianco – e completare un’offerta di servizi sanitari di prossimità che a Taurianova è diventata particolarmente incisiva, essendo sede anche della Centrale operativa territoriale, di una postazione del 118 e dell’equipe che coordina gli interventi domiciliari nel Distretto. Gli infermieri che fanno parte dell’Aft, oltre ad affiancare i medici, cureranno anche un servizio per i prelievi ematici 3 giorni a settimana.

Per massimizzare l’efficienza della risposta sanitaria nell’area, l’Asp ha deciso di allargare per la parte organizzativa l’Aft di Taurianova anche ai medici della vicina Cittanova, visto anche che i due Comuni fanno parte dello stesso Ambito Sociale Territoriale.

L’orario di operatività della Aft tiene conto della presenza negli stessi locali della Guardia Medica Comunale le cui prestazioni cominciano dalle 20.00, di modo che il cittadino abbia sul territorio una continuità assistenziale spalmata sulle 24 ore.

Nella prima mattinata di attività dell’Aft di Taurianova coordinata dal dott. Giuseppe Macrì, il personale ha ricevuto la visita del sindaco Roy Biasi che ha incontrato il medico impegnato nel primo turno, Filoreto Sgrò, il dirigente medico dell’Asp Francesco Mazzitelli e le dipendenti dell’Asp Annamaria Cordopatri e Caterina Lanciotto, vere e proprie colonne portanti del Poliambulatorio taurianovese.

“Questo è un grande giorno ed è un augurio di buon lavoro davvero sentito e speciale quello che ho voluto fare ai professionisti che danno vita alla nostra Aft – commenta il sindaco Biasi – perché la loro attività, del tutto innovativa nella nostra città, oltre a rilanciare il rapporto di fiducia tra l’Asp e l’utenza, oltre ad evitare il ricorso improprio all’ospedale, consente a Taurianova di accrescere quella centralità riconquistata in questi anni nei servizi sanitari distrettuali.

Ringrazio per questo il direttore generale Lucia Di Furia, sempre capace di rispondere con i fatti utili alle polemiche spesso speciose, il direttore distrettuale Salvatore Barillaro nuovamente preziosa anima operativa di un servizio inedito, ma ringrazio anche i medici di base dei taurianovesi che hanno accettato di buon grado di unire le forze e di curare meglio aggregando delle professionalità pregevoli per andare incontro con sempre maggiore spirito di appartenenza alle esigenze di attenzione che hanno i cittadini, che da qui a qualche mese, finiti i lavori che sono in corso in via Cavour, potranno contare su una Casa di Comunità moderna e funzionale. Oggi, come domani, si tratterà di una continuità delle prestazioni – conclude Biasi – volta anche a creare quelle essenziali condizioni di tranquillità nel paziente, alla cui collaborazione è giusto ora appellarsi perchè sa di non essere trascurato dal servizio sanitario pubblico e sa di essere in buone mani, professionisti che capiscono fino in fondo la gravità dell’eventuale intervento successivo“.