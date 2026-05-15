Al via Cosenza Comics and Games 2026: programma, attività e orari

Da questa mattina, 15 maggio 2026, si apre ufficialmente la XII edizione di Cosenza Comics and Games, il più grande Festival della Cultura Nerd della provincia di Cosenza, ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti tematici più importanti del Sud Italia. Il Parco Acquatico Santa Chiara di Rende torna a trasformarsi in una cittadella del fumetto, dell’animazione, del gioco e della creatività pop, accogliendo migliaia di appassionati e ospiti di rilievo internazionale.

Eisaku Inoue, la star dell’edizione 2026

Tra gli ospiti più attesi c’è Eisaku Inoue, storico animatore della Toei Animation, autore di sequenze iconiche per Dr. Slump & Arale, One Piece e soprattutto Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Grazie al lavoro di Edoardo Serino, Inoue è arrivato in Italia direttamente dal Giappone per incontrare i fan calabresi.

Il suo primo firmacopie si tiene oggi alle 11:00, mentre alle 15:00 è previsto un panel dedicato alla sua carriera, con la partecipazione di Alessandro Apreda, in arte DocManhattan.

Il firmacopie si ripeterà anche nei prossimi giorni, con 100 posti disponibili al giorno e una stampa esclusiva realizzata da Inoue per l’edizione 2026 del festival.

Federic e il mondo Pokémon protagonisti del pomeriggio

Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 17:00, arriva al festival Federic, fondatore di Federicstore e punto di riferimento nazionale per i collezionisti Pokémon. Partecipa all’evento in occasione del trentennale del brand, raccontando la sua esperienza imprenditoriale e la passione che ha trasformato un hobby in un lavoro di successo.

Sabato 16 maggio: i grandi doppiatori italiani

Domani, sabato 16 maggio, il festival ospita due voci amatissime dal pubblico italiano:

Emanuela Pacotto, voce di Bulma (Dragon Ball), Nami (One Piece) e Jessie (Pokémon).

Davide Garbolino, voce storica di Ash Ketchum, Nobita (Doraemon), Trunks (Dragon Ball) e molti altri personaggi iconici.

Un’occasione unica per incontrare due protagonisti assoluti del doppiaggio italiano.

Main Stage: spettacoli, musica e show esclusivi

Il Main Stage del festival propone un programma ricchissimo.

Oggi alle 11:00 va in scena Buongiorno Radio Kids, lo spettacolo live di Rai Radio Kids con Marco Di Buono e Arianna Ciampoli, tra musica, giochi e curiosità.

Sabato pomeriggio spazio alla musica e alla danza:

Ore 17:00 – Once Upon a Tune, lo show dedicato agli anni 2000 dell’Associazione Attivamente.

Ore 19:00 – Live musicale Disney delle ArteMuse, un viaggio emozionale nei classici dell’animazione.

Domenica 17 maggio: K-pop, cosplay e Giorgio Vanni

La giornata conclusiva si apre alle 11:00 con uno show tributo a Kpop Demon Hunters, film vincitore dell’Oscar come miglior animazione. Sul palco le ballerine M2B e la cantante Charlie Yay. Segue un contest K-pop aperto ai ballerini del territorio.

Alle 15:00 torna la tradizionale gara cosplay, uno degli appuntamenti più amati del festival.

Gran finale alle 20:30 con il live di Giorgio Vanni, autore delle sigle più celebri dei cartoni animati, che torna in Calabria dopo il successo del 2022.

Autori, illustratori, giochi e aree tematiche

Durante tutti e tre i giorni del festival è possibile incontrare autori e illustratori internazionali, partecipare a firmacopie, richiedere commission artistiche e immergersi nelle aree dedicate ai videogiochi, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo e alle attività outdoor.

I biglietti sono disponibili su ticket.cosenzacomics.it e anche al botteghino durante gli orari del festival.

Le mostre al Museo del Presente

Parallelamente al festival, dal 12 al 22 maggio, il Museo del Presente di Rende ospita quattro mostre a ingresso gratuito:

Disegni originali di Eisaku Inoue dedicati a Saint Seiya.

Poster dei personaggi più iconici del fumetto internazionale firmati da Simonluca Spadanuda, in collaborazione con Nuvola Comics.

Le opere dei vincitori del concorso Grano di Galileo Editore.

Una mostra dedicata al multiverso, con cover storiche e reinterpretazioni del tema.

Media partner

Rai Radio Kids, No Name Radio, Screen World, AnimeClick e Videogiochitalia.it.

Radio ufficiale: Rai Radio Tutta Italiana.