Al Tuttofood di Milano bergamotto, liquirizia, nduja rimarcano l’eccellenza calabrese

Esiste un istante preciso, nel cuore pulsante di Tuttofood, in cui il caos del mondo sembra arrestarsi. Accade quando si oltrepassa la soglia dello spazio calabrese. Il fragore dei padiglioni svanisce, piegandosi davanti a qualcosa di più grande: l’identità. E allora Milano scompare, lasciando spazio a una terra ancestrale, feroce e poetica, sospesa tra mito e verità. Sotto il vessillo di “Anima Autentica”, la Calabria ha innalzato il proprio regno nel cuore della metropoli lombarda, portando con sé il respiro delle montagne, il sale dei due mari e la memoria di un popolo che non ha mai smesso di lottare. Oltre 130 aziende, guidate dalla Regione Calabria e dall’ARSAC, hanno sfilato come una falange fiera e silenziosa, custode di un’eredità millenaria scolpita nel sole e nel vento.

La liturgia immortale dei sapori

Il percorso tra gli stand non è una semplice degustazione: è un viaggio iniziatico, un’ascesa verso il culto del gusto assoluto. Ogni prodotto custodisce un racconto epico, ogni profumo spalanca le porte di una civiltà antica. L’Oro del Reggino. Il Bergamotto di Reggio Calabria domina la scena come un sovrano incoronato dalla storia. Il suo aroma non si limita a sedurre: conquista, avvolge, resta impresso come una memoria eterna. Accanto a lui, il Cedro e le Clementine brillano come reliquie di luce mediterranea, frammenti di sole strappati al Sud e custoditi nel cuore di Milano.

Il fuoco della memoria

La ’Nduja di Spilinga esplode come un rito primordiale, ardente e indomabile. Il Capocollo DOP e il Pecorino del Monte Poro raccontano invece la forza austera di una terra ruvida, scolpita nella pietra e nella fatica, ma capace di una dolcezza disarmante che trova il suo simbolo assoluto nella Cipolla Rossa di Tropea, regina gentile di un regno selvaggio. Essenze di Ombra e di LuceLa Liquirizia di Calabria DOP, intensa e misteriosa, segna il confine sottile tra il reale e il leggendario. È il sapore della notte mediterranea, profondo e assoluto, accompagnato dagli amari identitari che chiudono ogni assaggio come un’antica benedizione tramandata nei secoli.

L’orizzonte degli chef: il cibo come destino

Gli showcooking di Antonio Franzè e Daniele Campana hanno superato il concetto stesso di cucina. Non dimostrazioni tecniche, ma celebrazioni solenni della materia e della memoria. Ogni gesto, ogni impiattamento, ogni profumo liberato nell’aria raccontava una Calabria capace di trasformare la semplicità in eternità. Dalle colazioni intrise di confetture artigianali ai piatti in cui il riso di Sibari e la pasta trafilata al bronzo diventavano inni alla lentezza e alla dignità del tempo, tutto invitava i visitatori a fermarsi. A ricordare che mangiare non è consumo, ma comunione. Non necessità, ma rito.

Tra gli stand non si percepiva fretta. Solo meraviglia. Lo stupore autentico di chi riscopre il significato più profondo del cibo: il legame sacro tra uomo, natura e memoria. “Non abbiamo portato la Calabria a Milano per mostrarla. L’abbiamo portata per farla vivere. In ogni assaggio c’è il silenzio antico delle nostre montagne e il grido immortale del nostro mare.”

Un’eredità destinata a dominare il futuro

Il Tuttofood 2026 potrebbe essere ricordato come il momento in cui la Calabria ha smesso di essere una promessa per consacrarsi definitivamente come potenza assoluta della cultura gastronomica mondiale. Un’epopea scritta con l’olio extravergine d’oliva, consacrata dal fuoco delle tradizioni e firmata dall’orgoglio di un popolo che sa che l’autenticità non segue le mode: le attraversa e le supera.

La Calabria lascia Milano avvolta da un’aura di gloria antica, con la forza di chi conosce il proprio valore e non ha più bisogno di chiedere il permesso al mondo per esistere.