Al Rotary Club Rende un confronto di alto profilo sul tema fiscale: “il dovere tributario tra solidarietà ed equità”

Il Rotary Club Rende promuove un importante momento di riflessione e approfondimento su uno dei temi più delicati e centrali per il rapporto tra cittadini e Stato: il sistema tributario, il principio di equità fiscale e il bilanciamento tra solidarietà collettiva e tutela della ricchezza prodotta da cittadini e imprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 maggio alle ore 20.00, presso il Best Western Premier Villa Fabiano Hotel di Rende, con il convegno dal titolo “Il dovere tributario tra solidarietà ed equità”, che vedrà la partecipazione di autorevoli protagonisti del mondo accademico e della giustizia tributaria italiana.

L’incontro si propone di affrontare una questione di straordinaria attualità: come coniugare il dovere costituzionale di contribuire alle spese pubbliche con l’esigenza di garantire un sistema fiscale equo, sostenibile e rispettoso dei diritti dei cittadini e della capacità produttiva del Paese. A impreziosire il dibattito sarà la presenza di relatori di assoluto prestigio. Interverrà il Prof. Alessandro Giovannini, Professore Ordinario di Diritto tributario presso l’Università di Siena, unanimemente considerato tra i più autorevoli giuristi italiani nel settore del diritto tributario. Il professor Giovannini ha ricoperto incarichi di altissimo profilo istituzionale, partecipando a commissioni tecniche ministeriali incaricate della revisione del sistema tributario nazionale e contribuendo alla definizione delle più rilevanti riforme strutturali del fisco italiano.

Porterà il proprio contributo scientifico anche il Prof. Michele Mauro, Professore Ordinario di Diritto tributario presso l’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, studioso di riconosciuta competenza nel panorama giuridico nazionale, da anni impegnato nell’analisi dei rapporti tra amministrazione finanziaria, contribuenti e principi costituzionali di equità. Completerà il panel il dott. Alberto Liguori, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia e Direttore nazionale dell’Ufficio ispettivo della Giustizia Tributaria, figura di primo piano nel sistema giudiziario italiano, con una consolidata esperienza nei temi della legalità fiscale, del contrasto all’evasione e del corretto funzionamento della giustizia tributaria.

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale e di servizio che il Rotary Club Rende porta avanti con continuità, favorendo il confronto pubblico su temi di grande rilevanza civile, economica e sociale, nella convinzione che una cittadinanza consapevole e informata rappresenti un presupposto fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni democratiche. Il Rotary Club Rende invita soci, professionisti, imprenditori, studenti e cittadini a partecipare a un incontro che si preannuncia di elevato spessore culturale e istituzionale, offrendo un’occasione concreta di approfondimento su un tema che riguarda da vicino il presente e il futuro del Paese.