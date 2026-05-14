Al Museo Archeologico di Reggio la mostra “Identità e Territorio. Sguardi dalla Calabria”

Sarà presentata venerdì 15 maggio, alle ore 17.30, sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, la mostra “Identità e Territorio. Sguardi dalla Calabria”. L’esposizione, aperta al pubblico dal 12 maggio, caratterizza la prestigiosa Piazza Paolo Orsi, dove potrà essere visitata gratuitamente fino a domenica 7 giugno. Alla presentazione interverranno Fabrizio Sudano, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Giusi Princi, deputata al Parlamento Europeo, Lucia Loiacono, direttrice del Museo Diocesano di Reggio Calabria, Rosy Santella, photo editor di Internazionale, e Francesco Scarpino, amministratore unico di Bluocean e curatore della mostra.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di numerosi fotografi e appassionati di fotografia. “Identità e Territorio. Sguardi dalla Calabria” è un progetto culturale che punta a esplorare e raccontare la regione calabrese attraverso l’obiettivo di alcuni tra i più autorevoli fotografi del panorama fotogiornalistico, collaboratori di National Geographic e di altre testate internazionali, affiancati da una selezione di giovani professionisti, prevalentemente calabresi.

Non si tratta di una semplice mostra fotografica, ma di un’indagine visiva profonda e multiforme, capace di catturare le contraddizioni, le tradizioni millenarie, le bellezze paesaggistiche mozzafiato e la vibrante e complessa identità della Calabria contemporanea. La mostra propone un’immersione in colori ed emozioni, che spesso si traduce in un’autentica forma di resistenza del paesaggio, dei riti e delle tradizioni, in un intreccio di sentimenti che travalica i confini del tempo.

L’evento culturale rientra tra i progetti della Regione Calabria meritevoli di contributo a valere sull’Avviso pubblico sostegno e promozione turistica e culturale 2025. Le grandi mostre proposte dal 2008 con il marchio BLUOCEAN’S WORKSHOP® portano la firma di grandi fotografi e assidui collaboratori di National Geographic: interpreti che diventano strumenti di narrativa visiva e che trovano spesso ispirazione dalle campagne dell’ONU.