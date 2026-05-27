Al matrimonio della figlia nonostante la malattia, la foto di Igor Protti commuove il web: “mi ha emozionato più del gol in Messina-Reggina”

Un esempio di forza, di grande determinazione, nell’affrontare con coraggio un brutto male. Igor Protti, ex giocatore tra le altre del Messina e simbolo del calcio anni ’90 e dell’esplosione degli attaccanti di provincia, lotta da un po’ di tempo con un brutto male. Nonostante ciò, non ha fatto mancare il suo appuntamento al matrimonio della figlia, come dimostra una foto da lui stesso pubblicata sui social. Sorretto dai familiari, ha accompagnato la figlia all’altare, nel suo giorno più importante, dimostrando grande forza di volontà.

L’immagine, e non poteva essere altrimenti, ha commosso tutto il mondo del web. Un lettore di StrettoWeb ha inviato anche un suo pensiero, di questo tenore, alla nostra redazione: “questa mattina ho visto la fotografia del matrimonio della figlia di Igor Protti. Mi ha fatto emozionare più di un suo gol in maglia Messina (Messina-Reggina 2-0, Protti in acrobazia). Dovremmo imparare tutti da persone come lui, Jole Santelli e tanti altri che hanno combattuto e combattono con forza e dignità e vivono la vita fino al midollo” ha scritto.