Al Campo di Ciccarello il raduno “Primi Calci – Piccoli Amici” sostiene il centro estivo per bambini con spettro autistico

Una giornata di sport, inclusione e solidarietà per sostenere la seconda edizione del progetto “Un campo estivo a Colori”, pensato per permettere a bambini e ragazzi con spettro autistico di vivere il centro estivo insieme ai loro coetanei. È questo il cuore del raduno “Primi Calci – Piccoli Amici”, in programma domenica 17 maggio 2026 al Campo di Ciccarello, promosso grazie al sostegno della FIGC, alla collaborazione di Mary Caracciolo e all’impegno dell’associazione Insieme per la città APS. La mattinata sarà dedicata ai bambini e alle famiglie, con il calcio inteso come linguaggio universale capace di unire, abbattere distanze e favorire incontro, condivisione e partecipazione.

Durante l’iniziativa sarà attiva una raccolta fondi solidale. Ogni contributo, anche il più piccolo, potrà trasformarsi in un aiuto concreto per tante famiglie del territorio e contribuire a rendere possibile un’estate di giochi, emozioni, amicizie e momenti di quotidiana felicità per bambini e ragazzi speciali. Per ringraziare chi sceglierà di partecipare, gli organizzatori hanno previsto anche un sorteggio finale con premi offerti dai partner dell’evento. Per partecipare al sorteggio sarà sufficiente inviare via WhatsApp la ricevuta della donazione insieme ai propri recapiti.

Sul campo, accanto ai bambini, sarà presente anche un’operatrice dell’inclusione con il “salvadanaio solidale”, simbolo di una comunità che sceglie di non lasciare indietro nessuno. L’invito dell’associazione è a partecipare, donare ed esserci, perché dietro ogni gesto di solidarietà può nascere un’estate fatta di colori, abbracci, autonomia e nuove possibilità. Chi non potrà essere presente potrà comunque contribuire tramite bonifico bancario intestato a: