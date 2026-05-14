Agricoltura sostenibile, dalla Calabria parte un ciclo di seminari tecnici per imprese e operatori

Parte da Lamezia Terme il ciclo di seminari tecnici dedicati all’agricoltura sostenibile e alla gestione efficiente delle risorse naturali, promosso dalla Regione Calabria in collaborazione con ARPACAL e ARSAC, ai sensi dell’articolo 6, lettera E, del Regolamento (UE) 2015/2021. Il primo appuntamento è in programma lunedì 18 maggio 2026 nella sede lametina di Unioncamere Calabria. L’incontro inaugurerà un percorso informativo rivolto agli operatori agricoli, con l’obiettivo di fornire strumenti tecnici e aggiornamenti normativi sui temi della sostenibilità ambientale, della tutela delle risorse naturali e delle buone pratiche agricole.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Alfredo Falbo, dell’assessore regionale all’Ambiente, Giovanni Montuoro, del direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Giuseppe Iiritano, del direttore generale di ARSAC, Fulvia Michela Caligiuri, e del direttore generale del Dipartimento per la sostenibilità ambientale, Salvatore Siviglia. A seguire prenderanno il via i lavori tecnici.

Il programma prevede approfondimenti sul monitoraggio dei nitrati e sull’agricoltura sostenibile, con particolare attenzione alla tutela delle acque, alla Direttiva Nitrati 91/676/CEE, alla disciplina sull’utilizzo degli effluenti di allevamento e agli strumenti previsti dal Programma Strategico della PAC 2023/2027 per la riduzione delle emissioni in agricoltura.

Le conclusioni della giornata informativa saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. “La formazione e l’aggiornamento continuo sono strumenti fondamentali per accompagnare gli agricoltori calabresi verso modelli produttivi sempre più sostenibili e competitivi – ha anticipato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo -. Investire nella conoscenza significa anche tutelare il territorio oltre che garantire nuove opportunità di sviluppo per il comparto agricolo regionale”.

Il ciclo di incontri proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo diversi territori della Calabria, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto tra istituzioni, tecnici e imprese agricole sui principali temi ambientali e produttivi del settore.

Il calendario dei prossimi appuntamenti prevede: