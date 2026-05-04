AgrariaUniRC protagonista nella tutela della biodiversità: il BioBlitz a Ferruzzano

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria riafferma il suo ruolo di presidio scientifico e culturale sul territorio, partecipando attivamente all’evento di BioBlitz – Citizen Science svoltosi nel mese di aprile in località Mastro Nicola, a Ferruzzano. L’iniziativa, organizzata in sinergia con il Gruppo Naturalistico Reggino e la Società Botanica Italiana, ha visto il Dipartimento in prima linea nel promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio naturale calabrese.

Con i gruppi di Botanica ed Entomologia del Dipartimento di Agraria hanno guidato i partecipanti, offrendo un riscontro scientifico immediato sulle specie osservate. Grazie alla competenza dei docenti e dei ricercatori, è stato possibile identificare rarità floristiche, esemplari di Raganella, Rana verde e i preziosi girini di Ululone appenninico. Attraverso l’uso di tecnologie digitali e App dedicate, il Dipartimento sta coordinando la stesura di una check-list scientifica dell’area, trasformando le osservazioni dei cittadini in dati validati a disposizione dell’intera comunità scientifica. L’attività testimonia l’impegno nel trasferire le conoscenze accademiche al di fuori delle aule universitarie, coinvolgendo professionisti e appassionati in un processo di “scienza partecipata” che arricchisce il territorio.

I risultati di questa importante attività di monitoraggio sono consultabili sulla pagina dedicata al progetto: https://www.inaturalist.org/projects/ferruzzano-bioblitz-18-aprile.