Aeroporto Reggio Calabria, in anteprima le immagini della nuova avveniristica aerostazione che verrà inaugurata tra poche ore

Quella di sabato 16 maggio segna una data indelebile nel calendario della città di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano. Con una cerimonia che si preannuncia solenne e ricca di significato, verrà ufficialmente inaugurata la nuova avveniristica aerostazione dell’aeroporto Tito Minniti. Si tratta di un traguardo che non è solo architettonico o infrastrutturale, ma rappresenta il culmine di un percorso di profonda trasformazione iniziato circa due anni fa. Questo scalo, che per troppo tempo era rimasto ai margini delle rotte principali e della programmazione strategica, vive oggi un momento di rinascita senza eguali nella sua storia. La nuova struttura, caratterizzata da linee moderne e tecnologie di ultima generazione, è pronta a diventare il biglietto da visita di un territorio che ha deciso di puntare con decisione sul turismo e sulla mobilità internazionale.

L’impegno della Regione Calabria e la nuova governance di Sacal

Il miracolo amministrativo e gestionale che ha portato alla realizzazione di quest’opera porta firme ben precise. Il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria è stato infatti reso possibile grazie alla visione e alla determinazione della Regione Calabria, guidata dal governatore Roberto Occhiuto. La sua azione, stimolata dall’instancabile lavoro dell’onorevole Francesco Cannizzaro, ha permesso di canalizzare risorse e attenzioni verso uno scalo che molti davano per spacciato. Un ruolo fondamentale in questa partita è stato giocato da Sacal, la società che gestisce gli scali calabresi, la quale, all’interno della nuova governance regionale, ha saputo imprimere una marcia diversa, accelerando i cantieri e migliorando l’appeal commerciale dell’aeroporto dello Stretto. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un hub moderno che non ha nulla da invidiare ai principali scali europei.

Mobilità urbana: l’apertura strategica dello svincolo di Malderiti

Parallelamente al completamento dell’aerostazione, un altro tassello fondamentale per la viabilità cittadina è stato finalmente posizionato. Proprio oggi è stato ufficialmente aperto al traffico il nuovo svincolo di Malderiti, ovvero la rampa di accesso diretto all’aeroporto provenendo dal centro di Reggio Calabria. Questa opera mette fine a decenni di attese snervanti, blocchi burocratici dovuti a ricorsi e incredibili lentezze nei lavori che avevano reso l’accesso allo scalo un vero e proprio percorso a ostacoli per i viaggiatori reggini. Da questo momento, la città e il suo scalo sono finalmente connessi in modo rapido e sicuro, eliminando i colli di bottiglia che penalizzavano la competitività dello scalo. La maggiore accessibilità garantita dallo svincolo di Malderiti è la prova tangibile di come la sinergia tra enti possa risolvere problemi atavici del territorio.

Decoro e bellezza: il restauro della fontana di via Ravagnese

Il rinnovamento dell’area aeroportuale non ha riguardato soltanto il cemento e l’asfalto, ma ha toccato anche il cuore del decoro urbano e dell’identità locale. In concomitanza con i grandi lavori strutturali, è stata infatti completamente rimessa a nuovo la storica fontana con statua bronzea situata alla rotonda di accesso Nord dell’aeroporto, sul lato città, in via Ravagnese. La struttura è stata ripitturata e, dopo anni di incuria, è tornata pienamente in funzione con i suoi giochi d’acqua che accolgono residenti e turisti. Questo intervento estetico restituisce dignità all’ingresso principale dello scalo, dimostrando come la cura dei dettagli sia essenziale per trasmettere un’immagine di efficienza e bellezza a chiunque atterri a Reggio Calabria, contribuendo a quel senso di accoglienza che deve caratterizzare ogni porta d’accesso regionale.

Anteprima esclusiva e immagini della nuova sfida infrastrutturale

L’attesa per il taglio del nastro è altissima e la curiosità dei cittadini è palpabile. Per chi volesse scoprire in anteprima i dettagli della struttura e ammirare la nuova estetica dell’hub reggino, le immagini e le riprese esclusive sono già disponibili. All’interno di un approfondito video curato dalla redazione di StrettoWeb, è possibile osservare da vicino la nuova aerostazione in ogni suo dettaglio, apprezzando la modernità degli spazi interni e la funzionalità delle aree dedicate ai passeggeri. Il video documenta non solo l’impatto visivo della costruzione, ma anche le fasi cruciali che hanno portato a questo risultato straordinario, confermando come la Calabria stia vivendo una stagione di grandi opere destinata a cambiare il volto della regione.

Ecco il video di StrettoWeb con tutte le immagini in anteprima assoluta: