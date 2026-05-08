Aeroporto di Reggio Calabria, Pizzimenti sulla nuova aerostazione: “diventa una città globale”

“L’imminente inaugurazione della nuova aerostazione del “Tito Minniti” non rappresenta soltanto un traguardo architettonico, ma l’atto di nascita di una città finalmente globale. Siamo dinanzi alla materializzazione di una “filiera della concretezza” che vede il centrodestra protagonista assoluto: dal dinamismo del Governo Nazionale, alla visione strategica della Regione guidata da Roberto Occhiuto, fino all’autorevolezza dei nostri rappresentanti al Parlamento Europeo, capaci di imporre il dossier Calabria sui tavoli che contano“. Ad affermarlo è Nuccio Pizzimenti, Presidente dell’Associazione “Cittadini per il Cambiamento”, che analizza con rigore tecnico e slancio politico il nuovo assetto dello scalo reggino.

“La trasformazione del “Tito Minniti”, frutto dell’impegno incessante dell’On. Francesco Cannizzaro, è il perno di un sistema intermodale che non può più ammettere sprechi”, prosegue Pizzimenti. “Il Pontile, opera per la quale sono state spese ingenti somme di denaro pubblico, appare oggi incomprensibilmente abbandonato a se stesso. È inaccettabile che un’infrastruttura di tale portata resti non funzionale: la nostra visione prevede che diventi immediatamente il cuore pulsante dei collegamenti veloci via mare. Un servizio efficiente collegherebbe Messina in circa 15 minuti, rafforzando il legame con la Sicilia e rendendo lo scalo di Reggio il punto di riferimento naturale per l’intera utenza siciliana“.

Pizzimenti sottolinea inoltre la valenza strategica del collegamento ferroviario: “In questo quadro di rilancio, assume un ruolo fondamentale la stazione ferroviaria situata a ridosso dell’aeroporto. Si tratta di un’infrastruttura chiave che deve essere pienamente valorizzata e integrata nel nuovo sistema trasporti. La sfida è rendere questo collegamento ferroviario un Hub funzionale e moderno, garantendo che chi arriva in treno possa accedere allo scalo con la massima semplicità, come avviene nelle più efficienti realtà europee“.

“Oggi Reggio ha finalmente una squadra di governo coordinata, da Roma a Bruxelles, capace di sbloccare il futuro“, conclude Nuccio Pizzimenti. “Un sistema aeroportuale interconnesso e funzionante è la chiave per un reale indotto produttivo: l’arrivo massiccio di turisti trasformerà la nostra città in una meta visitabile tutto l’anno, portando ossigeno all’economia locale, al commercio e alle imprese. Con la nuova aerostazione, il recupero funzionale del pontile e il potenziamento della ferrovia, la Reggio vincente è finalmente pronta a competere sui mercati internazionali“.