Aeroporti, pubblicato l’avviso per privatizzare gli scali di Catania e Comiso

La Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha avviato una procedura per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione di un operatore economico per la cessione di una quota di maggioranza, pari almeno al 51%, del capitale sociale della società. Possono partecipare alla procedura operatori economici, italiani e internazionali, sia individualmente che in associazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, inclusi adeguati livelli di capacità economico-finanziaria e una comprovata esperienza nel campo della gestione aeroportuale.

Le manifestazioni di interesse, complete della documentazione richiesta nell’avviso pubblico, devono essere inviate entro le ore 23:59 del 3 giugno 2026. L’invio oltre tale termine comporterà l’esclusione dalla procedura. Le modalità di invio sono specificate nel bando. Secondo quanto dichiarato dalla Sac, la pubblicazione dell’avviso segna una fase importante nel processo di valorizzazione e sviluppo del sistema aeroportuale gestito dalla società, con l’obiettivo di attrarre partner qualificati in grado di supportare la crescita e la competitività degli scali.

L’avviso completo è disponibile sul sito ufficiale all’indirizzo: https://corporate.aeroporto.catania.it.