Aeroitalia annuncia un nuovo volo estivo tra Lamezia Terme e Cagliari

Aeroitalia ha annunciato per l'estate una nuova rotta dall'aeroporto internazionale di Lamezia Terme verso Cagliari

Aeroitalia ha annunciato per l’estate una nuova rotta dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme verso Cagliari, oltre alla ripresa dei collegamenti diretti per Perugia. Dal 4 luglio al 29 agosto sarà attivo il collegamento con Cagliari, ogni martedì e sabato, con partenza da Lamezia Terme alle 13:20 e arrivo a Cagliari alle 14:35; mentre il volo da Cagliari partirà alle 11:20 con arrivo a Lamezia Terme alle 12:35.

Dal 18 giugno al 13 settembre, invece, sarà attivo il collegamento con Perugia, ogni giovedì e domenica, con partenza da Lamezia Terme alle 16:30 e arrivo a Perugia alle 18:10, mentre il volo da Perugia partirà alle 14:00 con arrivo a Lamezia Terme alle 15:40. La rotta sarà operata con Atr 72-600 da 68 posti.

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