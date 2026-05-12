Aeroitalia annuncia un nuovo volo estivo tra Lamezia Terme e Cagliari

Aeroitalia ha annunciato per l’estate una nuova rotta dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme verso Cagliari, oltre alla ripresa dei collegamenti diretti per Perugia. Dal 4 luglio al 29 agosto sarà attivo il collegamento con Cagliari, ogni martedì e sabato, con partenza da Lamezia Terme alle 13:20 e arrivo a Cagliari alle 14:35; mentre il volo da Cagliari partirà alle 11:20 con arrivo a Lamezia Terme alle 12:35.

Dal 18 giugno al 13 settembre, invece, sarà attivo il collegamento con Perugia, ogni giovedì e domenica, con partenza da Lamezia Terme alle 16:30 e arrivo a Perugia alle 18:10, mentre il volo da Perugia partirà alle 14:00 con arrivo a Lamezia Terme alle 15:40. La rotta sarà operata con Atr 72-600 da 68 posti.