Adami riscopre “’A Fhuntana d’u Cavune”, tra memoria, poesia e rinascita

Luoghi della bellezza, ma anche luoghi della rinascita. In questo novero può essere inquadrata la storica sorgente decollaturese “’A Fhuntana d’u Cavune” che nasce da versante sud-orientale del monte Serralta che sovrasta la piccola frazione del paese ai piedi del Reventino, ovvero Adami. Un gruppo di volenterosi, che non molto tempo fa ha messo in piedi un’associazione dal titolo significativo «SìAmo Adami», che ha ripulito, ripristinato e reso nuovamente fruibile la suddetta fonte che, il prossimo 30 maggio, sarà riaperta ufficialmente alla popolazione che, spesso, sia da Decollatura che dai paesi vicini, è solita prenderne le freschissime e buonissime acque che la contraddistinguono.

‘U Cavune, inoltre, è nota anche dal punto di vista letterario per aver ispirato uno dei poeti locali più famosi, Michele Pane che la cita in una delle sue liriche. Così, si è pensato, nei luoghi in cui – come ben espone il titolo dell’evento – “Rivive ‘A Fhuntana d’’U Cavune” di organizzare un incontro con alcuni esponenti della ricerca, appassionati e studiosi della lingua e dei luoghi del Reventino e, in particolare, di questi siti davvero straordinari per bellezza, fascino e valore storico e naturalistico.

In particolare interverranno gli storici di Decollatura, Mario Gallo e Giuseppe Musolino, Aldo Capocasale, autore di una tesi sul dialetto calabrese un’analisi storico-linguistica delle poesie e delle lettere di Michele Pane e Francesco Talarico, appassionato studioso del dialetto del Reventino e dei poeti e scrittori di queste terre della Calabria centrale, come Michele Pane di cui spesso, sui suoi canali social dell’associazione ‘U Hocularu che presiede, declama i versi. I saluti saranno portati dal presidente dell’associazione culturale, Domenico Marchio e dalla sindaca di Decollatura, Raffaella Perri e da Ennio Adamo, uno dei decani di Adami e artista locale, soprattutto di arte sacra.

Gli organizzatori, per l’occasione, hanno in serbo altre sorprese che saranno svelate il 30 durante la manifestazione. Appuntamento, quindi, ad Adami alle 10 di Sabato 30 maggio in uno dei luoghi più suggestivi di tutto il comprensorio. Al termine l’associazione SìAmo Adami offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.