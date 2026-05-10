ACR Messina retrocesso, la lettera di una tifosa incazzata e delusa: “che i due personaggi si tolgano di mezzo e vadano via”

“Oggi, vista l’aura di diffusa tristezza, avrei voluto fare a meno di scrivere e tantomeno di ricordarvi il mio “Ve l’avevo detto”; mi era sembrato quantomeno inopportuno ma visto che si è cominciato a dare la colpa della retrocessione alla penalizzazione, che comunque ha pesato, e non ai veri responsabili è bene che ciascuno, per dare dignità alla trasparenza, dica la sua. E allora ecco il mio “ve l’avevo detto” tramite una quindicina di email (forse più)”. Comincia così la lettera di una lettrice di StrettoWeb, inviata alla redazione, a qualche ora dalla drammatica retrocessione.

“Si è assistito a un minuetto che ha evidenziato assoluta mancanza di capacità gestionali e incompetenza in ambito sportivo. E non importa se il più delle volte non mi avete creduto preferendo il burlesque, il pullman colorato, il Bahrain e le scuole calcio in Australia e negli USA. Ma questo è il passato. Dal presente mi aspetto che i due personaggi si tolgano di mezzo, consegnino le chiavi al Sindaco e non si facciano più vedere: anche in eccellenza ci vogliono le persone serie non i fuochisti d’artificio” prosegue la lettera, il cui chiaro riferimento è ai due proprietari.

Poi il passaggio su Basile. “Ho appena letto quanto dichiarato dal Sindaco: ‘messaggio di vicinanza e sostegno a Justin Davis, confermando il plauso a tutto il gruppo, ai calciatori, allo staff e a chi ha creduto fino alla fine in questo percorso, lottando e onorando la maglia con impegno, sacrificio e senso di appartenenza’. E sono retrocessi. Non è che per caso si è scordato di cercare se per caso non ci sia qualche responsabile dello sfacelo perpetrato ai danni dell’ACR Messina a partire dalla distruzione del gruppo che aveva compiuto la straordinaria galoppata fino ad azzerare per tempo la penalizzazione. Non voglio darle consigli sig. Sindaco, ma guardi meglio. Comunque io non voto a Messina”.