ACR Messina, disponibilità di biglietti ridotta per Ragusa. E la Cooperativa acquista i diritti per la diretta tv | INFO

“L’A.C.R. Messina 1900 informa la propria tifoseria che, in occasione della gara di play-out Ragusa – A.C.R. Messina 1900, in programma domenica 10 maggio 2026 alle ore 16:00 presso lo Stadio “Aldo Campo” di Ragusa, nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti, saranno disponibili esclusivamente 370 tagliandi nel settore ospiti. I biglietti sono acquistabili sul circuito Posto Riservato. La Società, nel prendere atto del provvedimento, invita tutti i tifosi giallorossi al pieno rispetto di quanto disposto dalle Autorità competenti. Il sostegno della nostra gente, in un momento così delicato della stagione, continuerà a farsi sentire forte anche a distanza”. Così in una nota il club biancoscudato annuncia il numero di biglietti disponibili per la trasferta di Ragusa, gara playout secca in cui i siciliani sono costretti per forza a vincere per evitare la retrocessione.

Data la ridotta disponibilità di tagliandi, e dunque il rischio che in tanti non possano partecipare alla trasferta, la Società Cooperativa ha lanciato un’importante iniziativa: ha acquistato i diritti per trasmettere la partita in diretta tv, gratuitamente. “Per questa partita che vale una stagione, insieme a Tcf Tv (canale 113 del Digitale Terrestre) abbiamo scelto di fare qualcosa in più: abbiamo contribuito ai costi per la diretta televisiva della gara, per permettere a tutta la città di esserci, anche da casa. Vista la limitazione dei posti disponibili per la trasferta, abbiamo voluto compiere un ulteriore passo per amore della città e della nostra biancoscudata: dare a tutti la possibilità di vivere questa gara insieme, ovunque si trovino. Per chi è all’estero o in altre province italiane: disponibile anche su tcftv.it e sulla pagina Facebook” si legge in una nota della Cooperativa.