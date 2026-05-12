Acqua Leo, il caso del lotto 118: l’azienda chiarisce la situazione e rassicura sulla sicurezza del prodotto

Nelle ultime ore, l’attenzione mediatica e digitale si è concentrata sulla sicurezza alimentare e sulla qualità del prodotto distribuito da un noto marchio del settore. Al centro della vicenda vi è il lotto 118 SC APR 28, oggetto di discussioni animate sulle piattaforme social e su diversi portali di informazione online. In un clima di crescente incertezza, l’azienda ha deciso di intervenire con una posizione ufficiale per fare chiarezza sulla qualità dell’acqua e proteggere la propria immagine commerciale. La nota stampa emessa dalla società affronta direttamente le indiscrezioni riguardanti presunte anomalie organolettiche segnalate da alcuni utenti. Come riportato testualmente dall’azienda: “In riferimento alle notizie diffuse nella giornata odierna sui mezzi di comunicazione via web e sui social riguardanti un presunto “odore sgradevole” riscontrato in alcune bottiglie appartenenti al lotto 118 SC APR 28, l’Azienda produttrice di Acqua Leo ritiene doveroso fornire alcune precisazioni a tutela dei consumatori, dei partner commerciali e della correttezza dell’informazione.”

Il documento dell’ASP di Soverato e l’assenza di comunicazioni ufficiali

Uno degli elementi che ha alimentato il dibattito è la circolazione di un documento interno proveniente dalle autorità sanitarie locali. L’azienda Acqua Leo ha voluto specificare di aver appreso di tale comunicazione soltanto attraverso canali non istituzionali, sottolineando come, fino a questo momento, non vi sia stata alcuna notifica formale indirizzata alla produzione. Questo aspetto risulta fondamentale per definire il perimetro delle responsabilità legali e delle procedure di controllo in atto. In merito alla segnalazione dell’autorità sanitaria, l’azienda ha dichiarato: “L’Azienda Acqua Leo è venuta a conoscenza della nota del 12.05.2026 inviata dall’ASP – P.O. di Soverato ai coordinatori delle unità operative, avente ad oggetto “Segnalazione urgente acqua Leo lotto 118 – prot. gen. 65938”, esclusivamente attraverso i mezzi di comunicazione via web e i social network.” Ad oggi, la situazione non sembra aver prodotto atti formali di contestazione: “Al momento, infatti, l’Azienda non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte degli organi competenti che contesti alterazioni chimiche, microbiologiche o contaminazioni dell’acqua prodotta, né risultano richiesti accertamenti tecnici o sanitari specifici sul prodotto.”

Analisi di laboratorio e conformità alla normativa vigente

Per rassicurare la clientela e i distributori, l’attenzione si sposta ora sui dati tecnici e sui parametri chimici e microbiologici che regolano l’immissione sul mercato delle acque minerali. Acqua Leo ha ribadito con forza che ogni singola bottiglia prodotta viene sottoposta a rigorosi controlli di qualità prima di lasciare lo stabilimento. Queste procedure sono essenziali per garantire la salute pubblica e il rispetto degli standard imposti dall’Unione Europea. L’azienda ha voluto fornire dettagli precisi in merito ai test condotti sul lotto incriminato, affermando: “Nel merito, e al solo fine di rassicurare i consumatori finali, Acqua Leo precisa che le analisi interne effettuate sul lotto in contestazione — obbligatorie prima dell’immissione in commercio del prodotto — e svolte avvalendosi di laboratori certificati e procedure di qualità conformi agli standard nazionali ed europei, risultano perfettamente in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente sotto il profilo chimico e microbiologico.” Questi risultati confermerebbero dunque la purezza dell’acqua e l’idoneità al consumo umano del lotto 118 SC APR 28.

Un invito alla prudenza e alla trasparenza informativa

In un’epoca in cui le notizie viaggiano velocemente attraverso i social network, il rischio di generare allarmismi infondati è molto alto. L’azienda sottolinea come la diffusione di informazioni non confermate possa avere un impatto devastante sulla reputazione del brand, costruito in anni di attività nel settore della distribuzione alimentare. La trasparenza rimane l’obiettivo principale della comunicazione aziendale, auspicando che il flusso informativo torni su binari di oggettività. La conclusione della nota stampa è un appello alla moderazione e alla verifica delle fonti: “Si invita pertanto a evitare interpretazioni allarmistiche o ingiustificate preoccupazioni che rischiano soltanto di arrecare danni reputazionali a un marchio che da sempre garantisce qualità, sicurezza e trasparenza.” Infine, l’azienda si impegna a mantenere un canale aperto con il pubblico: “L’Azienda continuerà a informare tempestivamente clienti e consumatori sugli eventuali sviluppi della vicenda, auspicando che vengano diffuse esclusivamente notizie verificate e supportate da accertamenti ufficiali.” La vicenda del lotto 118 resta dunque monitorata, in attesa di ulteriori riscontri che possano chiudere definitivamente il caso.