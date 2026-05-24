“Accordo con l’Iran ampiamente negoziato”, Trump esulta e rassicura Netanyahu: ma la foto social dice altro…

“Mi trovo nello Studio Ovale della Casa Bianca, dove abbiamo appena avuto un’ottima conversazione telefonica con il Presidente Mohammed bin Salman Al Saud dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Zayed Al Nahyan degli Emirati Arabi Uniti, l’Emiro Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, il Primo Ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jaber Al Thani e il Ministro Ali al-Thawadi del Qatar, il Maresciallo Syed Asim Munir Ahmed Shah del Pakistan, il Presidente Recep Tayyip Erdoğan della Turchia, il Presidente Abdel Fattah El-Sisi dell’Egitto, il Re Abdullah II di Giordania e il Re Hamad bin Isa Al Khalifa del Bahrein, riguardo alla Repubblica Islamica dell’Iran e a tutte le questioni relative a un Memorandum d’Intesa sulla pace. Un accordo è stato ampiamente negoziato ed è in attesa di essere finalizzato tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i vari altri Paesi elencati“. È quanto scritto, nelle ultime ore, dal presidente Usa Donald Trump su Truth Social.

Trump è convinto che un accordo sia in dirittura d’arrivo e ha rassicurato Netanyahu sulla questione del nucleare iraniano: “separatamente, ho avuto una conversazione telefonica con il Primo Ministro israeliano Bibi Netanyahu, che, analogamente, è andata molto bene. Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo – spiega Trump – sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve. Oltre a molti altri elementi dell’accordo, verrà aperto lo Stretto di Hormuz“.

Un alto funzionario israeliano, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che Trump “ha chiarito che manterrà una posizione ferma nei negoziati sulla sua richiesta di lunga data di smantellamento del programma nucleare iraniano e di rimozione di tutto l’uranio arricchito dal territorio iraniano, e che non firmerà un accordo definitivo se queste condizioni non saranno soddisfatte“.

In mattinata però, Trump ha condiviso su Truth Social un’immagine, realizzata con l’IA, di un caccia USA che bombarda navi iraniane nello Stretto di Hormuz. Foto accompagnata dalla didascalia “Adios”. Un messaggio complicato da decifrare alla luce delle precedenti dichiarazioni.