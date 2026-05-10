A2 Salerno-Reggio Calabria: lavori completati in anticipo, viabilità ripristinata prima del previsto per il rientro del weekend | DETTAGLI

Una notizia decisamente positiva accoglie gli automobilisti in transito lungo il nodo stradale campano durante questa domenica di maggio. La società Anas, appartenente al Gruppo FS, ha comunicato ufficialmente che i lavori terminati in anticipo hanno permesso di liberare la carreggiata da ogni ostacolo ben prima di quanto inizialmente programmato. L’intervento ha interessato un tratto nevralgico della A2 Autostrada del Mediterraneo, specificamente sulla Diramazione Napoli, dove i cantieri avevano imposto una variazione temporanea della circolazione per consentire operazioni di manutenzione e messa in sicurezza.

Il dettaglio degli interventi e la riapertura delle corsie di sorpasso

Le operazioni tecniche si sono concentrate in corrispondenza del km 2,300 circa, nel segmento compreso tra gli svincoli strategici di Salerno Centro e Salerno Fratte. In questa zona era stato istituito un restringimento di carreggiata che prevedeva la chiusura delle corsie di sorpasso in entrambe le direzioni di marcia. Sebbene il cronoprogramma originario avesse fissato il termine delle limitazioni per le ore 06:00 di lunedì 11 maggio 2026, l’efficienza delle squadre operative ha consentito di anticipare i tempi, portando alla riapertura al transito completo già nella giornata odierna. Questo risultato minimizza i disagi per i pendolari e per chiunque si trovi a viaggiare in direzione sud o verso il capoluogo partenopeo.

Gestione del traffico e percorsi alternativi durante il cantiere

Per mitigare l’impatto sulla viabilità nella provincia di Salerno, Anas aveva precedentemente fornito indicazioni precise agli utenti. Durante la vigenza del provvedimento, iniziato alle ore 22:00 di venerdì 8 maggio, era stato suggerito ai veicoli provenienti da Napoli e diretti verso Salerno e il Cilento di utilizzare l’A30 Caserta–Salerno. Tale raccomandazione era stata formulata al fine di evitare possibili rallentamenti lungo il tratto interessato dai lavori, garantendo una fluidità maggiore ai flussi di traffico diretti verso le località balneari e i centri urbani principali. Grazie alla conclusione anticipata delle attività, la pressione sulla rete stradale ordinaria e autostradale alternativa è destinata a calare repentinamente.