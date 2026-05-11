A Villa San Giovanni prende forma il nuovo Istituto “Nostro-Repaci”: 6,5 milioni di euro per una scuola moderna e sostenibile | FOTO

È stato presentato oggi il progetto della nuova sede dell’Istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni, con un intervento della Città metropolitana che si inserisce tra i più rilevanti dal punto di vista delle opere pubbliche destinate all’istruzione. L’investimento previsto è di 6,5 milioni di euro, una cifra significativa che testimonia l’impegno verso la qualità educativa e il miglioramento degli spazi scolastici per gli studenti reggini.

Durante la presentazione, il Sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, ha dichiarato: “Presentiamo un importantissimo progetto per Villa San Giovanni, ma non solo, ritentiamo per tutto il territorio metropolitano, considerando l’importanza che riveste il liceo ‘Nostro-Repaci’ per il vasto comprensorio reggino che si affaccia sullo Stretto. Si tratta di un’opera attesa da troppo tempo, sulla quale la Città metropolitana ha investito ingenti somme, riteniamo sia la più importante realizzazione pubblica che Palazzo Alvaro, almeno per quanto riguarda l’edilizia scolastica. Le scuole sono sempre state il nostro punto di vanto della nostra azione politica amministrativa, la sicurezza, l’innovazione ed il confort per la nostra comunità scolastica, ci hanno accompagnato in questi anni di incontri e programmazione concertata con i Comuni interessati. Riteniamo che i nostri studenti debbano usufruire della stessa qualità formativa offerta in altre regioni d’Italia, e partendo dai luoghi del sapere abbiamo investito ingenti somme affinché ciò avvenisse”.

“In alcuni casi abbiamo adeguato ed ammodernato gli istituti di nostra competenza, in altri abbiamo costruito nuove scuole con altissimi standard qualitativi. Per il liceo Nostro-Repaci lo scorso 29 gennaio abbiamo consegnato i lavori già alla ditta che di dovrà completare in circa 450 giorni. Come è già riscontrabile sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio manufatto, concertando con il sindaco di Villa San Giovanni e i cittadini residenti nelle zone limitrofe, tutte le azioni affinché si creassero meno disagi. Siamo soddisfatti per quanto fanno finora, insieme alla sindaca Caminiti e alla cittadinanza Villese perchè anche questo progetto, che oggi trova concretezza, è frutto di un contributo collettivo di cui andiamo orgogliosi”.

Alla cerimonia erano presenti anche il Sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, e la dirigente dell’Istituto, Maria Stella Spezzano. L’intervento prevede la demolizione e la successiva ricostruzione dell’intero edificio scolastico con metodi innovativi di gestione digitale delle costruzioni, seguendo i criteri stabiliti dai CAM (Criteri Ambientali Minimi) e dal protocollo ITACA. Il nuovo liceo sarà una scuola moderna, sostenibile e altamente performante.

Il progetto prevede una struttura a tre piani fuori terra, con una corte interna polifunzionale che diventerà il fulcro delle attività scolastiche. Gli spazi didattici saranno progettati come learning suites, ambienti flessibili e riconfigurabili, dove gli studenti potranno apprendere in un contesto di alta qualità e sicurezza. La struttura è stata pensata come uno spazio educativo contemporaneo, aperto alla comunità e in grado di offrire un comfort senza precedenti.

“Siamo soddisfatti del lavoro svolto finora e del continuo supporto ricevuto dalla sindaca Caminiti e dalla cittadinanza di Villa San Giovanni. Questo progetto rappresenta un importante passo verso la realizzazione di un futuro scolastico all’altezza delle aspettative di tutti” ha concluso Carmelo Versace. La conclusione dei lavori è prevista in circa 450 giorni, con l’obiettivo di inaugurare un nuovo punto di riferimento educativo per la città e per l’intera area metropolitana di Reggio Calabria.