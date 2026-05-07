A Villa San Giovanni nasce una nuova area sportiva polivalente: calcetto, basket, padel e non solo. Inaugurato lo spazio da 4 mila mq | FOTO

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova area sportiva polivalente presso gli istituti ‘Nostro – Repaci’ e l’Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni ‘Trecroci’. Oggi, alla presenza delle dirigenti scolastiche, delle autorità metropolitane e cittadine, delle forze dell’ordine e della ditta esecutrice dei lavori, è avvenuta la consegna ufficiale degli impianti. Il progetto, realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, si estende su oltre 4.000 mq e ha ricevuto un finanziamento di 750.000 euro tramite un mutuo concesso dal Credito sportivo, nell’ambito del programma ‘Sport missione Comune’. La nuova area sportiva comprende un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da padel, un campo da basket 3×3 e un’area fitness outdoor, concepita come spazio di aggregazione e benessere per studenti e cittadini.

In aggiunta alle strutture sportive, sono stati realizzati nuovi impianti di illuminazione a led ad alta efficienza e un moderno sistema di videosorveglianza per garantire una maggiore sicurezza nelle ore serali. Il progetto ha previsto anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, delle aree verdi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con l’inserimento di arredi urbani e rastrelliere per biciclette. Questa nuova area, moderna e inclusiva, rappresenta un significativo punto di riferimento per lo sport e la socialità, non solo per gli studenti delle scuole coinvolte, ma per tutta la comunità locale. Un passo importante verso una Villa San Giovanni più vivibile, dinamica e attenta alle esigenze del territorio.