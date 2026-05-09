A Santa Venerina si corre il 13° Cross Bike “Andrea Trovato” tra sport e memoria | INFO

Il ricordo di Andrea Trovato torna a vivere attraverso lo sport, la passione e il senso di comunità. Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 9 in Piazza Cosentini, a Santa Venerina, andrà in scena il 13° Cross Bike Andrea Trovato, appuntamento ormai storico per il ciclismo fuoristrada siciliano e manifestazione dedicata all’atleta prematuramente scomparso, a cui oggi è intitolata l’associazione organizzatrice che rappresenta una splendida realtà del panorama ciclistico siciliano. L’evento, promosso dall’ASD Andrea Trovato con il patrocinio del Comune di Santa Venerina, sarà valido come prova unica del Campionato Regionale XCO della Federciclismo, con assegnazione del titolo regionale, oltre ad avere valenza per la Coppa Sicilia FCI e per la Coppa Ionica MTB, evento quest’ultimo promosso sotto l’egida del settore ciclismo di Csain Sicilia. In programma anche la prova del circuito Open Speed XCO Giovanissimi.

Il percorso di gara sarà ricavato all’interno del suggestivo scenario naturale del Parco di Cosentini, autentica oasi verde del territorio santavenerinese. I tracciati, studiati nel rispetto delle caratteristiche tecniche del cross country olimpico, alterneranno passaggi veloci, ostacoli naturali e tratti tecnici, offrendo spettacolo e adrenalina agli atleti e al pubblico presente.

La prima partenza è fissata alle ore 9, con il ritrovo degli atleti previsto in Piazza Cosentini. Nel pomeriggio, dalle ore 15, spazio invece ai Giovanissimi impegnati nella prova Open Speed XCO.

“Sarà una giornata speciale nel ricordo di Andrea – sottolinea il presidente dell’ASD Andrea Trovato, Giovanni Trovato –. Ogni anno cerchiamo di costruire qualcosa che lasci un segno non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche umano e sociale. Il Cross Bike è diventato negli anni un momento di aggregazione per il territorio, per le famiglie, per i giovani e per tutti gli appassionati delle due ruote”.

Accanto all’aspetto agonistico, infatti, la manifestazione manterrà forte la propria dimensione sociale e conviviale. Non mancheranno momenti di animazione e condivisione rivolti ai più piccoli e alle famiglie. In particolare, significativo sarà l’apporto dell’associazione di Andrea “La voce di Andrea”. A chiudere la giornata sarà la tradizionale maccheronata popolare offerta a tutti i presenti, simbolo dello spirito comunitario che da sempre accompagna il Cross Bike Andrea Trovato e che continua a trasformare il ricordo in partecipazione, sport e vicinanza al territorio.