A Reggio Calabria via al Festival della Complessità 2026 | INFO

Mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 16:45, presso l’Aula Magna “G. Marino” dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, prenderà il via il primo evento della XVI edizione del Festival della Complessità 2026. Il titolo del Festival, “Quale futuro?”, invita a una riflessione sul futuro come forma di confronto collettivo, proponendo un dibattito aperto e condiviso sulle sfide e le opportunità che ci attendono. Per chi non potrà partecipare in presenza, sarà possibile seguire l’evento da remoto collegandosi al seguente link: https://meet.google.com/umb-dxzc-cup.