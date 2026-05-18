A Reggio Calabria un candidato vicino a CasaPound? Da AVS vogliono chiarezza: “i cittadini hanno il diritto di sapere”

“Secondo quanto riportato in queste ore da organi di stampa locali, sarebbe emersa la presenza, nelle liste civiche a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, di una candidatura riconducibile a esperienze politiche legate a CasaPound“. In merito, Clara Zaffino, candidata di AVS Reggio Calabria, ha diffuso una nota nella quale sottolinea l’importanza della “trasparenza nella campagna elettorale”: “nel rispetto del dibattito pubblico e della correttezza che deve caratterizzare una campagna elettorale, ritengo opportuno precisare che il tema non riguarda singole persone o vicende personali, ma una questione più ampia di trasparenza e chiarezza politica” ha dichiarato.

La candidata ha poi aggiunto: “credo sia giusto confrontarsi su programmi, idee e proposte per la città. Ma credo anche che i cittadini abbiano il diritto di sapere con chiarezza chi sostiene chi e quali valori ispirano le coalizioni che si candidano a governare Reggio Calabria”. Rivolgendosi direttamente al candidato sindaco del centrodestra, Zaffino ha affermato: “per questo rivolgo un invito al candidato sindaco del centrodestra affinché possa chiarire pubblicamente quanto emerso, non per alimentare polemiche o contrapposizioni, ma per garantire quella trasparenza che rappresenta un principio fondamentale della vita democratica”.

La nota prosegue con un richiamo ai valori costituzionali: “la mia generazione è cresciuta con l’idea che la politica debba essere uno spazio aperto, inclusivo e rispettoso dei valori costituzionali. Ritengo che su temi come la democrazia, l’antifascismo, i diritti e il rifiuto di ogni forma di estremismo non possano esistere ambiguità”. Infine, Zaffino sottolinea l’importanza di una campagna elettorale chiara e partecipata: “Reggio Calabria merita una campagna elettorale fatta di confronto serio, partecipazione e chiarezza. Perché scegliere da che parte stare significa anche chiarire con chi si sceglie di stare”.