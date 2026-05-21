A Reggio Calabria nasce un percorso innovativo per allenarsi quando gli altri si fermano

Nel calcio moderno esiste un paradosso sempre più evidente: molti giovani calciatori giocano e si allenano per tutta la stagione, ma dedicano sempre meno tempo al miglioramento della tecnica individuale. Da questa riflessione nasce la decima edizione del Summer Performance Camp organizzato da Soccer Xtreme, progetto fondato a Reggio Calabria nel 2016 dall’allenatore UEFA B Danilo Barreca e dedicato allo sviluppo tecnico individuale del calciatore.

L’iniziativa si svolgerà dal 22 giugno al 18 luglio presso l’ASD Calamizzi e proporrà allenamenti specifici in piccoli gruppi rivolti a giovani calciatori, con particolare attenzione alla tecnica individuale, alla rapidità di esecuzione e alla qualità del gesto tecnico. L’obiettivo è il miglioramento della performance individuale. La novità di questa edizione è il debutto di “Soccer Xtreme Pro”, un programma strutturato dedicato a calciatori dilettanti, professionisti e svincolati che desiderano mantenere elevati standard di allenamento durante il periodo off season. “Il nostro obiettivo non è organizzare un semplice camp estivo”, spiega Barreca. “Vogliamo creare un ambiente di lavoro in cui ogni atleta possa migliorare attraverso attenzione individuale, gruppi ristretti e metodologie specifiche.”

Negli ultimi anni Soccer Xtreme ha coinvolto numerosi atleti del territorio attraverso programmi di perfezionamento tecnico, stage e percorsi individualizzati, sviluppando parallelamente attività di ricerca e formazione legate all’innovazione metodologica e all’analisi della performance. Le iscrizioni ai percorsi estivi sono già aperte e i posti disponibili saranno limitati per garantire qualità del lavoro e attenzione individuale.