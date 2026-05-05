A Reggio Calabria l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano di Torball Serie A 2025/2026

Un altro importante appuntamento sportivo si terrà a Reggio Calabria, dove l’A.S.D. “REGGINA UIC”, l’associazione sportiva dei non vedenti che da ben 31 anni ottiene successi prestigiosi nelle diverse discipline sportive, si prepara per l’ultimo concentramento del Campionato. L’obiettivo è puntare al Titolo di Campione d’Italia conquistato nella stagione sportiva 2023/2024. Il concentramento si svolgerà su due giornate, con la partecipazione di 6 squadre, e avrà luogo presso l’impianto sportivo del Liceo Scientifico “A. Volta”, in via Modena S. Sperato (Rione Modena), a Reggio Calabria.

Ecco il programma:

Sabato 9 maggio 2026 , dalle ore 14:30 alle 20:00 circa

, dalle ore circa Domenica 10 maggio 2026, dalle ore 08:00 alle 12:30 circa.

Le squadre che parteciperanno a questa edizione del concentramento sono:

ASD REGGINA UIC

ASD POL. UICI TORINO APS

ASD POL. OLYMPIA

ASD TERAMO NON VEDENTI

GSD NON E IPOVEDENTI A. ADIGE 1

GSD NON E IPOVEDENTI A. ADIGE 2

La compagine reggina, come sempre, si impegnerà al massimo nei 8 incontri previsti, cercando di ottenere il miglior risultato possibile e di fare bene in questo importante concentramento.