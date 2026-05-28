A Reggio Calabria l’incontro “Like, identità e senso. Cosa cercano davvero i giovani”

Si terrà questa sera, giovedì 28 maggio alle ore 18.00, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve di Riparo a Reggio Calabria, l’incontro pubblico dal titolo “Like, identità e senso. Cosa cercano davvero i giovani”, promosso dalla Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo, Riparo e Cannavò, insieme alle associazioni Oratorio Sant’Agata e Ape Reggina. L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto dedicato al mondo giovanile, al rapporto tra adolescenti e social network, alle nuove fragilità relazionali e alla necessità di costruire relazioni autentiche, percorsi educativi condivisi e nuovi punti di riferimento per le giovani generazioni.

A sostenere l’iniziativa è anche Termocasa Srl – Clima, Ambiente ed Energia, azienda attiva nel settore del clima, dell’ambiente e dell’energia, che ha scelto di affiancare concretamente un progetto rivolto ai giovani, alle famiglie e alla crescita sociale del territorio, condividendone i valori educativi e comunitari. In occasione del convegno, l’azienda offrirà inoltre ai partecipanti un buono sconto dedicato sui propri prodotti e servizi, come segno di vicinanza alla comunità e alle realtà coinvolte nell’evento.

Dopo i saluti del parroco don Giovanni Gattuso, interverranno:

il dott. Roberto Placido Di Palma, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

la dott.ssa Maria Laura Creazzo, funzionario della Polizia Postale di Reggio Calabria;

la dott.ssa Luciana Megali, del Forum delle Associazioni Familiari di Reggio Calabria;

il dott. Gianni Trudu, psicologo.

A moderare l’incontro sarà il prof. Vincenzo Malacrinò. L’evento si svolge con il patrocinio di Ancore – Associazione Nazionale Counselor Relazionale, del Comune di Reggio Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria. L’ingresso è libero.

Per ricevere l’attestato di partecipazione rilasciato da Ancore è possibile iscriversi inviando una email a: segreteria@ancore.org.

L’iniziativa si propone come un’occasione concreta di ascolto, riflessione e dialogo su una delle sfide educative più importanti del nostro tempo, coinvolgendo famiglie, educatori, studenti, associazioni e cittadini nella costruzione di una rete educativa e sociale capace di accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita personale e comunitaria.