A Reggio Calabria la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”

Dal 20 al 23 maggio 2026 il Liceo “T. Campanella – M. Preti Frangipane”, nelle sedi del Liceo classico “T. Campanella” e del liceo artistico “ M. Preti – A. Frangipane”, ospiterà la XXIV Edizione del Premio Internazionale “Marco & Alberto Ippolito”. Il premio, che si è distinto negli anni per l’apporto al contrasto alla dispersione scolastica ed al disagio giovanile, vede coinvolti gli studenti delle scuole di tutta Europa. L’evento prevede momenti di condivisione fra i giovani con raffronto delle ricerche sociologiche, i testi e le poesie svolte sui temi più cari alle giovani generazioni e seminari di approfondimento con illustri personalità del mondo accademico e professionale. L’evento si concluderà con la premiazione delle personalità eccellenti.

Scuole partecipanti: Agrupamento de escolas “Augusto Cabrita”, Barreiro, Alviksskolan-Stoccolma, Centrum Edukacji Zabrze, Colegiul National “Mircea cel Batran”- Constanta, Euroteam Czech Republic, z.s, “Maria Waechetler” Gymnasium – Essen, IIS “Vaccarini” – Catania, ITIS – Liceo Scientifico Tecnologico. “G. Vallauri”- Velletri, Liceo T. Campanella -M. Preti-Frangipane – Reggio Calabria, Liceo “Vassil Levski”-Yambol, Liceul Teoretic,,Mihail Kogalniceanu”- Chisinau, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi – Çanakkale, Hquadrat Wolfsberg- Wolfsberg.

Parteciperanno quest’anno al premio, tra gli altri: Maurizio Franzini professore ordinario di Politica Economica presso la Facoltà di Economia della “Sapienza” Università di Roma, membro del Consiglio dell’ISTAT, di cui è stato Presidente facente funzioni tra agosto 2018 e febbraio 2019; Francesco Gui professore ordinario di Storia moderna alla “Sapienza” Università di Roma, ha rivolto le sue ricerche tanto alla storia del sistema europeo nella prima età moderna che a quella dell’europeismo, in una prospettiva di lungo periodo. Dirige la rivista

on-line «EuroStudium3w» presso il Dipartimento di Storia, culture, religioni; Adonay Endrias Kidane medico pluripremiato; Konstantin Martin Brandenburg, membro del RIGG Römisches Institut der Görres-Gesellschaft.

Coordinamento: Prof.ssa Fortunata Cristiano Ippolito, referente FNISM Federazione Nazionale Insegnanti, Prof. Leonardo Pangallo, Avv. Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico Liceo “T. Campanella – M.Preti Frangipane”.