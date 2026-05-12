A Reggio Calabria la presentazione del saggio “Liberale è predicare inutilmente” di Giuseppe Benedetto

Il 17 maggio 2026, alle ore 11:00, il Grand Hotel Excelsior di Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto, 66, ospiterà la presentazione del saggio “Liberale è predicare inutilmente” di Giuseppe Benedetto, Avvocato cassazionista e Presidente della Fondazione Luigi Einaudi, con prefazione di Carlo Cottarelli. L’autore ne discuterà con Marco Lombardo, Senatore della Repubblica eletto nelle file di Azione, e con Giuseppe Lombardo, Avvocato cassazionista e Docente di Diritto processuale civile presso la SSPL dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Modererà l’incontro Pasquale Cananzi, Avvocato cassazionista e Responsabile della Camera Minorile di Reggio Calabria.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Fondazione Luigi Einaudi.

Nel suo ultimo saggio, edito da Rubbettino, Benedetto conduce un’analisi serrata delle contraddizioni strutturali del sistema italiano, dalla pressione fiscale alla spesa pubblica incontrollata, dal peso della burocrazia all’erosione progressiva delle libertà economiche e civili. Un atto d’accusa e insieme un manifesto: il liberalismo non è un lusso ideologico, ma la condizione minima per un Paese che voglia tornare a funzionare. Il confronto vedrà intrecciarsi la prospettiva politica e parlamentare di Marco Lombardo e quella giuridica e accademica di Giuseppe Lombardo, in un dialogo a più voci coordinato da Pasquale Cananzi, avvocato impegnato da anni nella tutela dei diritti delle persone più vulnerabili. Ingresso libero.