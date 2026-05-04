A Reggio Calabria la presentazione del libro “Umanoico” e l’inaugurazione della mostra di arte generativa

Sabato 9 maggio, alle ore 17.30, presso il Medinblu, si terrà la presentazione del libro “Umanoico” di Raffaele Mortelliti, un incontro che rientra nella rassegna “Contenitore di idee”, dedicata al dialogo tra linguaggi contemporanei, cultura e innovazione. Durante l’incontro, il giornalista Giusva Branca converserà con l’autore, offrendo al pubblico un’opportunità unica di approfondire i temi trattati nel libro. L’evento sarà arricchito anche dall’inaugurazione della mostra di arte generativa dello stesso autore, un’esplorazione visiva che intreccia tecnologia, estetica e riflessione umana.

La mostra, che resterà visitabile fino al 3 giugno, offrirà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un’esperienza artistica originale, contemporanea e interattiva, caratterizzata da nuove forme espressive. Questa iniziativa si propone come un importante momento di incontro e confronto tra letteratura, arte e nuove forme espressive, aperto a tutti coloro che desiderano scoprire un percorso creativo in grado di mescolare linguaggi e riflessioni moderne.