A Reggio Calabria la presentazione del libro “Tracce”: un racconto di 35 anni di servizio dell’Associazione “Agiduemila”

Martedì 12 maggio alle ore 17:00, presso la sala conferenze della Fondazione Provvidenza di Reggio Calabria, Sara Bottari e Giovanna Cogliandro presenteranno il libro “Tracce”, un’opera nata dalla volontà di lasciare una testimonianza dei 35 anni di servizio dell’associazione Agiduemila. Nel libro si intrecciano momenti realmente vissuti con passione e amore, offrendo uno spunto di riflessione su un impegno che dura da più di tre decenni. Completano la narrazione le testimonianze delle donne scout veterane che hanno scelto di Servire, contribuendo a costruire un legame profondo con la comunità.

A introdurre l’incontro sarà la scrittrice Ida Nucera, che guiderà i partecipanti in un viaggio attraverso le pagine di questo significativo racconto di solidarietà e impegno. Un evento per chi vuole scoprire la forza di un’associazione che ha fatto della dedizione al prossimo la propria missione.