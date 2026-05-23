A Reggio Calabria la presentazione del libro di Antonio Morabito

Si è svolta con grande partecipazione di pubblico e registrando il tutto esaurito la presentazione del libro “Musica: il luogo dell’essere nel sacro paradosso della relazione” del pianista concertista internazionale Antonio Morabito, tenutasi presso la Millenote Academy del Maestro Roberto Caridi, a Reggio Calabria. L’evento ha rappresentato un importante momento di approfondimento culturale e filosofico attorno al tema della musica intesa non soltanto come espressione artistica, ma come esperienza esistenziale e relazionale. Morabito, musicista reggino oggi attivo a livello internazionale tra Italia e Regno Unito, ha dialogato con la professoressa Daniela Raspa, docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, dando vita a una conversazione intensa e partecipata che ha saputo coinvolgere il numeroso pubblico presente.

Particolarmente apprezzato l’intervento del professor Pasquale Amato, storico e studioso di rilievo, che ha voluto sottolineare le qualità artistiche, umane e intellettuali di Antonio Morabito, evidenziandone il percorso internazionale e il profondo legame con la propria terra d’origine. Nel corso della serata sono stati numerosi gli interventi del pubblico, con domande, riflessioni e contributi che hanno animato un confronto vivace sui temi affrontati nel volume, confermando il forte interesse suscitato dall’opera. Poco prima dei saluti finali, Antonio Morabito ha regalato ai presenti una performance pianistica eseguendo un notturno di Chopin che ha offerto al pubblico l’occasione di approfondire e “sperimentare” le tesi contenute nel suo libro. A conclusione dell’evento il pianista reggino ha offerto un rinfresco ai presenti, trasformando il momento finale della serata in una piacevole occasione di incontro, networking e firma copie. Antonio Morabito, formatosi presso il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e successivamente perfezionatosi al Royal College of Music di Londra, è oggi considerato una delle più interessanti personalità pianistiche italiane della nuova generazione, protagonista di un’intensa attività concertistica internazionale.