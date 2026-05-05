A Reggio Calabria il convegno “La pace nel dialogo interreligioso con Francesco”

Il 12 maggio 2026, alle ore 16:00, si terrà il convegno interreligioso dal titolo “La pace nel dialogo interreligioso con Francesco”, organizzato dall’Istituto Comprensivo Galluppi Coll. Bev. Alvaro G. Scopelliti di Reggio Calabria. L’evento si svolgerà presso la Sala Ianni, nella Scuola Secondaria di Primo Grado Bevacqua, e vedrà la partecipazione di importanti relatori provenienti da diverse fedi religiose, tutti impegnati a discutere il tema della pace attraverso il dialogo interreligioso.

Il convegno sarà aperto dalla Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Adriana Labate. Gli esperti che interverranno sono:

Don Stefano Ripepi – Parroco della Chiesa di Santa Maria del Loreto

– Parroco della Chiesa di Santa Maria del Loreto Fra’ Ugo Maria Brogno – Frate minore cappuccino, Santuario dell’Ermo “Santa Maria della Consolazione”

– Frate minore cappuccino, Santuario dell’Ermo “Santa Maria della Consolazione” Diacono Mario Casile – Delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso

– Delegato diocesano per l’Ecumenismo e il dialogo interreligioso Padre Daniele Castrizio – P. della Chiesa Greco Ortodossa

– P. della Chiesa Greco Ortodossa Padre Costantino Ghimisi – P. della Chiesa Ortodossa Rumena

– P. della Chiesa Ortodossa Rumena Pastore Pasquale Foca – Chiesa Evangelica della Riconciliazione

– Chiesa Evangelica della Riconciliazione Gurudwara Shaib – Tempio Sikh di Reggio Calabria

– Tempio Sikh di Reggio Calabria Sig. Nihad Jahjh – Insegnante di lingua araba ed esperto di religione musulmana.

Il moderatore dell’evento sarà Prof. Demetrio Marino, docente di Religione Cattolica nella Scuola Secondaria di I grado. L’incontro sarà arricchito dalla partecipazione dell’Orchestra e Coro dell’Istituto Comprensivo, che animeranno l’evento con musiche e canti.