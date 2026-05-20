A Reggio Calabria cinque giorni di gusto, musica e tradizione sul Lungomare Falcomatà con il “Calabria Pizza Fest”

Cinque giorni per scoprire un nuovo modo di intendere la pizza: dal 29 maggio al 2 giugno 2026 il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del gusto, della musica e della convivialità con la prima edizione del “Calabria Pizza Fest”, il grande villaggio in cui la pizza incontra le eccellenze gastronomiche calabresi. L’evento, organizzato da Progetto Touring, sorgerà nell’area antistante la Torre Nervi e animerà il waterfront reggino ogni sera dalle ore 18:00 all’01:00 con un ricco programma di appuntamenti tra gastronomia, spettacolo, musica, intrattenimento e cultura, raccontati quotidianamente attraverso dirette radiofoniche e televisive su Radio Touring 104 e Video Touring 87.

Protagonisti dell’evento saranno importanti maestri pizzaioli italiani, chiamati a reinterpretare la pizza utilizzando ingredienti simbolo della tradizione agroalimentare regionale: dalla ‘Nduja di Spilinga al Bergamotto di Reggio Calabria, dal Caciocavallo Silano alla Cipolla Rossa di Tropea, fino ai salumi, ai formaggi e alle conserve tipiche del territorio.

Non solo degustazioni: il villaggio coinvolgerà attivamente il pubblico proponendo numerose attività che verranno svelate nei prossimi giorni. Per scoprire in anteprima tutte le novità sul Calabria Pizza Fest, è possibile seguire l’evento sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram, e visitare il sito calabriapizzafest.it.