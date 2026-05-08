A Reggio Calabria 5 nuovi Maestri del Lavoro: cerimonia a Palazzo Alvaro | NOMI e FOTO

Si è svolta a Palazzo Alvaro la cerimonia di presentazione dei Maestri del Lavoro dell’area metropolitana di Reggio Calabria, insigniti del riconoscimento il 1° maggio 2026 a Catanzaro. L’iniziativa è stata organizzata dalla Federazione nazionale Maestri del Lavori, Consolato metropolitano Reggio Calabria, e ha visto l’intervento del sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace. I Maestri del Lavoro della città metropolitana sono Mario Nasuti, Francesco Saverio Polimeni, Michelangelo Riolo, Francesco Sicuro e Pietro Talè.

“Questa iniziativa rappresenta un momento di grande valore civile e umano, perché celebra il lavoro non soltanto come attività professionale, ma come espressione di dignità, responsabilità, competenza e dedizione al bene comune. La stella al merito del Lavoro è un riconoscimento prestigioso che premia donne e uomini che attraverso il loro impegno quotidiano, hanno saputo distinguersi per serietà, spirito di sacrificio e professionalità, diventando esempio positivo per la nostra comunità. Desidero rivolgere le più sincere congratulazioni ai nuovi maestri del Lavoro della nostra area metropolitana: Mario Nasuti, Francesco Saverio Polimeni, Michelangelo Riolo, Francesco Sicuro e Pietro Talè. A ciascuno di loro va ringraziamento dell’istituzione e della collettività, per il contributo offerto nei rispettivi ambiti professionali. Un sentito ringraziamento desidero inoltre rivolgerlo al Consolato metropolitano dei maestri del Lavoro di Reggio Calabria, per l’impegno costante nel costruire, diffondendo i valori del lavoro della solidarietà e della formazione, le nostre nuove generazioni”.

“Particolarmente significativa è anche la presenza nelle scuole e il progetto una ‘Stella per la scuola’ crea un po virtuoso tra esperienza professionale e mondo dell’istruzione, valorizzando il merito, il talento e l’impegno degli studenti nel nostro territorio. Investire nei giovani significa costruire il futuro delle nostre comunità su basi solide di competenza, legalità e partecipazione. ??La città metropolitana è orgogliosa di patrocinare questa manifestazione e testimonia ancora una volta come il lavoro quando vissuto con etica e passione continui a rappresentare uno strumento fondamentale di crescita sociale, economica e culturale”.

Così Carmelo Versace, intervenendo a Palazzo Alvaro, ha sottolineato il valore civile e umano dell’iniziativa, richiamando il significato della Stella al merito del Lavoro e il contributo dei cinque insigniti nei rispettivi ambiti professionali. Nel suo intervento, Versace ha evidenziato anche il ruolo del Consolato metropolitano dei Maestri del Lavoro di Reggio Calabria nella diffusione dei valori del lavoro, della solidarietà e della formazione, con un riferimento particolare alla presenza nelle scuole e al progetto “Una Stella per la scuola”, pensato per valorizzare merito, talento e impegno degli studenti del territorio.