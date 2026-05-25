A Palmi il nuovo sindaco è Giovanni Calabria, battuto lo sfidante Francesco Cardone

L’ex comandante dei carabinieri ottiene una vittoria netta e inaugura una nuova fase politica

giovanni calabria

Giovanni Calabria sarà il nuovo sindaco di Palmi, dopo aver conquistato la fiducia degli elettori in una tornata elettorale caratterizzata da una campagna intensa e dai toni accesi. Lo spoglio delle schede ha evidenziato fin dall’inizio un margine rassicurante a favore di Calabria, che ha saputo imporsi sul suo avversario, l’avvocato Francesco Cardone, già presidente del consiglio comunale e vicino all’ex sindaco Giuseppe Ranuccio, oggi consigliere regionale del PD.

Una campagna elettorale combattuta

La competizione a Palmi è stata segnata da un confronto diretto e spesso acceso tra i candidati, con programmi e visioni diverse per la città. Giovanni Calabria, con il suo passato da comandante della stazione dei carabinieri locale, ha portato avanti una campagna incentrata su ordine, sicurezza e trasparenza amministrativa, riuscendo a intercettare l’attenzione e la fiducia di una larga parte della cittadinanza. La vittoria netta sugli avversari rappresenta un chiaro segnale di preferenza dei cittadini per un cambio di passo nell’amministrazione comunale.

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