A Messina l’anteprima del libro-inchiesta Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio

Domani, Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 18.00, lo Spazio Muricella, all’interno del mercato Muricello di Messina (Largo La Corte Cailler), ospiterà la presentazione in anteprima del libro-inchiesta Rita Atria, la settima vittima di via D’Amelio, scritto da Giovanna Cucè e Nadia Furnari e pubblicato da Mesogea. All’incontro sarà presente Nadia Furnari, informatica e attivista impegnata sui temi dell’antimafia sociale, dei diritti civili e della tutela dei testimoni di giustizia. Vicepresidente e cofondatrice dell’Associazione antimafie Rita Atria, Furnari è anche autrice di dossier dedicati a mafia, memoria civile e diritti. A dialogare con lei sarà Caterina Pastura, editor e redattrice della casa editrice Mesogea. Il volume è firmato insieme a Giovanna Cucè, cronista del Tg1 e scrittrice che nei suoi lavori ha spesso affrontato temi legati alla mafia, alle storie delle donne e ai diritti civili.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Muricella — spazio culturale indipendente nato da pratiche collettive e da una riflessione sulla città vissuta attraverso lo sguardo delle donne — rientra nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri. Attraverso documenti d’archivio, testimonianze e materiali inediti, il libro ricostruisce la vicenda di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia morta il 26 luglio 1992, una settimana dopo la strage di via D’Amelio in cui venne assassinato Paolo Borsellino. Archiviata ufficialmente come suicidio, la sua morte continua ancora oggi a sollevare interrogativi, dubbi e contraddizioni che il volume approfondisce con uno sguardo investigativo e civile.

Rita Atria è diventata il simbolo della lotta contro la mafia e dell’isolamento vissuto da chi sceglie di rompere il silenzio

Negli anni, Rita Atria è diventata il simbolo della lotta contro la mafia e dell’isolamento vissuto da chi sceglie di rompere il silenzio. Il libro propone una rilettura della sua storia come “settima vittima” indiretta della strage di via D’Amelio, aprendo una riflessione sul rapporto tra giustizia, memoria e responsabilità dello Stato. L’appuntamento di Messina rappresenta la prima presentazione pubblica del volume e un’occasione di confronto sui temi della memoria civile, dell’antimafia e della tutela dei testimoni di giustizia.