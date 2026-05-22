A Messina la presentazione del romanzo “La vita oltre il dolore – Storia di un amore invisibile”

Lunedì 25 maggio alle ore 10:00, presso la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lucio Barbera” di Messina (Via XXIV Maggio, 48), nell’ambito della VII edizione de “Il Maggio dei Libri 2026” della Città Metropolitana di Messina, sarà presentato il romanzo “La vita oltre il dolore – Storia di un amore invisibile” di Lorenzo Porretta.

L’evento, moderato dall’avvocatessa esperta di politiche sociali Silvana Paratore, vedrà la partecipazione dell’autore insieme a Palma Milazzo e Silvia Castelli, che contribuiranno a un dialogo sui temi della resilienza, dell’amore e dei legami umani. I saluti istituzionali saranno affidati a Anna Maria Tripodo, Rosaria Landro e Daniela Cucè Cafeo, mentre le associazioni locali saranno rappresentate dai presidenti di “Acisjf Messina – Terra solidale” Annamaria Tarantino e “Solidarity in Action” Giuseppe Scalzo, oltre al portavoce del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani (M.A.S.C.I.) Carmelo Casano, che porteranno un indirizzo di saluto.

Il romanzo, conclusione della trilogia di Porretta, intreccia nuove vicende e approfondisce i personaggi già noti, dando voce anche a figure marginali dei libri precedenti, rendendole vive e credibili. Attraverso le loro scelte, emozioni e dilemmi, la narrazione esplora i sentimenti autentici e le forze invisibili che muovono la vita e i rapporti umani, mostrando come coraggio e speranza possano dare senso alla vita e ai legami con gli altri. Nato a Messina, Lorenzo Porretta ha lavorato per molti anni in Trenitalia, coltivando parallelamente la passione per la scrittura e la fotografia. Nei suoi romanzi descrive con eleganza i luoghi in cui ha vissuto, regalando ai lettori storie profonde che parlano al cuore e invitano a riflettere sulle scelte che plasmano il destino personale e quello degli altri.