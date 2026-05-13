A Messina la Giornata mondiale dell’Ortottica

L’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Messina promuove sul territorio l’edizione 2026 della ‘Giornata mondiale dell’Ortottica’. L’iniziativa si svolgerà lunedì 1° giugno, dalle 9 alle 13, nella sezione dell’Uici di Messina, in via Santa Cecilia n.98. Nel corso della giornata, presso l’ambulatorio di oculistica dell’Unione, si potranno effettuare screening gratuiti per i bambini, dai 3 ai 7 anni e, se necessari ulteriori approfondimenti, sarà possibile accedere a visita oculistica.

“Gli screening gratuiti – precisa il presidente dell’Uici di Messina, Costantino Mollica – sono rivolti solo a coloro che non hanno mai fatto prima un controllo ortottico – oculistico, oppure che non si sottopongano a visita da almeno un anno. I posti sono limitati – aggiunge – pertanto è opportuno prenotare allo 090.2938637”.

Il ‘World Orthoptic Day’ si celebra ogni anno il primo lunedì di giugno

Il ‘World Orthoptic Day’ si celebra ogni anno il primo lunedì di giugno per promuovere il valore professionale degli ortottisti e l’importanza del loro ruolo nella prevenzione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi visivi. La figura dell’ortottista è nata in Italia nel 1955, si occupa di prevenzione, valutazione e riabilitazione visiva ed effettua tutti gli esami di oculistica. La sezione territoriale dell’Uici collabora, anche quest’anno alla ‘Giornata mondiale dell’Ortottica’ organizzata in tutta Italia dall’Unione italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Ets – Aps.