A Melito di Porto Salvo torna l’Infiorata Melitese: i “Petali di Parole” che trasformano le strade in arte e letteratura

Melito di Porto Salvo si prepara a vivere un evento unico nel suo genere con la terza edizione dell’Infiorata Melitese, manifestazione che ogni anno trasforma il paese in un palcoscenico di colori, emozioni e creatività. Quest’anno il tema centrale, “Petali di parole: dove i fiori raccontano pagine“, promette un viaggio sensoriale in cui l’arte floreale si fonde con la grande letteratura, dando vita a percorsi e installazioni capaci di raccontare storie e suggestioni senza tempo.

Maestri infioratori da tutta la Calabria e Sicilia per un evento di eccellenza

L’Infiorata Melitese è ormai diventata un punto di riferimento per gli appassionati di arte e cultura. Per questa edizione, le strade del paese saranno animate dall’abilità dei maestri infioratori, provenienti da tutta la Calabria e dalla Sicilia, che trasformeranno marciapiedi e piazze in vere e proprie tele naturali. La scelta dei fiori freschi e dei colori vivaci non sarà casuale: ogni composizione sarà studiata per evocare emozioni e stimolare la riflessione, creando un dialogo unico tra natura e creatività umana.

Un’apertura di prestigio con Manuela Arcuri

A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno sarà la presenza dell’attrice Manuela Arcuri, madrina dell’evento insieme all’Amministrazione Comunale. La sua partecipazione al taglio del nastro non solo celebra l’inizio della manifestazione, ma conferma anche il crescente interesse nazionale verso l’Infiorata Melitese, trasformandola in un’occasione di incontro tra cultura, spettacolo e turismo.

Un’esperienza culturale e turistica imperdibile

L’Infiorata Melitese non è solo un evento artistico, ma un vero e proprio richiamo turistico per famiglie, studenti, appassionati d’arte e visitatori da tutta Italia. Le composizioni floreali, che raccontano storie tratte dalla letteratura, invitano a soffermarsi su ogni dettaglio, a percorrere le strade del borgo con lentezza, riscoprendo la bellezza di ogni scorcio. La manifestazione diventa così un’occasione per promuovere la cultura locale, valorizzando tradizioni, mestieri e il talento dei maestri infioratori, che con pazienza e dedizione rendono ogni petalo parte di un’opera più grande.

Un evento che cresce nel tempo

Giunta alla sua terza edizione, l’Infiorata Melitese conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama degli eventi culturali calabresi. Il tema “Petali di parole” rappresenta non solo un omaggio alla letteratura e all’arte, ma anche un simbolo di rinascita e di vitalità per il paese, che ogni anno accoglie visitatori con entusiasmo crescente. La manifestazione si pone così come un’occasione per celebrare la creatività, rafforzare il senso di comunità e offrire un’esperienza che unisce bellezza visiva, emozione e memoria collettiva.