A Lamezia Terme il laboratorio dei giovani geometri Under 40 della Calabria e della Puglia

Si rivolge agli oltre 1.200 Giovani Geometri under 40 della Calabria e della Puglia il laboratorio territoriale organizzato domani, giovedì 14 maggio, a Lamezia Terme (Grand Hotel Lamezia, in piazza Lamezia), dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL), grazie alla Commissione Nazionale Giovani Geometri e alla collaborazione del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro. Un’iniziativa che ha ricevuto il patrocinio di Cassa Geometri.

Quello di Lamezia Terme è il secondo dei tre appuntamenti che scandiscono il calendario dei laboratori territoriali della Generazione Geometri: dopo la prima data del 17 aprile — con tre sessioni simultanee svoltesi a Napoli, San Benedetto del Tronto e Asti — è ora la volta della seconda data, con incontri che si svolgono in parallelo anche a Monza e Terni. Il ciclo si concluderà il 5 giugno con le ultime tre sedi: Pisa, Pojana Maggiore (VI) e in Sicilia. Nove appuntamenti in tutto, tre date, tre sedi per ciascuna: un format pensato per portare le attività il più vicino possibile agli Iscritti under 40.

Ecco gli obiettivi primari di ciascun incontro

Obiettivi primari di ciascun incontro sono: generare proposte concrete dal basso per il rinnovamento della Categoria, condividere le migliori pratiche e conoscenze sulle più recenti tecnologie, approfondire temi legati alla deontologia e diffondere tra i giovani Iscritti una cultura previdenziale e del welfare. In poche parole, informare e formare i professionisti del futuro.

L’appuntamento di domani a Lamezia Terme, cui parteciperanno anche il Presidente CNGeGL Paolo Biscaro e il Consigliere Maria Alfiero, coinvolge in prima battuta gli 83 giovani professionisti del Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Catanzaro, ma si rivolge anche ai 1.257 geometri under 40 delle regioni Calabria e Puglia, mirando a rafforzare la partecipazione degli Iscritti e a consolidare una comunità che guarda al futuro con una visione comune, consapevole di ricoprire un ruolo cruciale nella società e nell’economia.

“I laboratori territoriali nascono per raccogliere proposte, mettere in comune competenze ed esperienze e accompagnare una nuova generazione di geometri verso un percorso di crescita professionale consapevole e in sintonia con le richieste del mercato, che chiede sempre più specializzazione e abilità acquisite nell’utilizzo di tecnologie quali, ad esempio, l’intelligenza artificiale, i droni e il BIM (Building Information Modeling)”. Così Paolo Biscaro, presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, che aggiunge: “Il lavoro della nostra Commissione Giovani, che è referente dell’organizzazione di questi appuntamenti sul territorio, ha anche l’obiettivo di rafforzare lo spirito di corpo dei giovani professionisti, affinché si consolidino le condizioni per una presenza sempre più stabile, qualificata e riconosciuta dei geometri nel sistema socio-economico del Paese”.

Alla fine della mattinata, i partecipanti e i colleghi – connessi da ciascuna delle tre sedi – prenderanno parte a un momento di confronto, gestito dai componenti della Commissione Nazionale Giovani Geometri, in cui saranno invitati i partecipanti a suggerire nuove idee e proposte per la Categoria, in relazione ai vari temi trattati – durante i lavori – con la metodologia partecipativa. La giornata si concluderà con un corso sulla deontologia professionale, curato dal direttore generale CNGeGL Francesco Scorza.