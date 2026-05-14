A Isola di Capo Rizzuto si riunisce il tavolo del CentroSinistra: PD con AVS e Casa Riformista

Si è svolto nella giornata di oggi il primo incontro promosso dal Partito Democratico di Isola di Capo Rizzuto, con la partecipazione dei delegati di AVS e Casa Riformista. Con la riunione del tavolo del centrosinistra prende così avvio un nuovo percorso condiviso, orientato al dialogo, alla collaborazione e alla volontà di superare divisioni e personalismi. L’incontro è stato definito positivo e costruttivo e segna l’inizio di una nuova fase politica per il territorio. L’obiettivo dichiarato è costruire un progetto serio, condiviso e vicino ai bisogni della comunità.

Il tavolo punta a diventare un laboratorio di idee e proposte, capace di guardare al futuro con responsabilità e di mettere al centro i valori della buona politica. Il percorso sarà aperto alla società civile, alle energie positive del territorio e a tutti coloro che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Confronto, ascolto e partecipazione saranno i punti fondamentali di questo cammino comune. L’incontro ha rappresentato un primo passo concreto verso la costruzione di una proposta politica credibile, inclusiva e innovativa per il futuro di Isola di Capo Rizzuto. Il clima di collaborazione e la volontà condivisa di lavorare insieme confermano la determinazione del centrosinistra ad affrontare con serietà e spirito unitario le sfide future della comunità.