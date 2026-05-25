A Caulonia la 4ª edizione dell’evento “Sport e Inclusione” | INFO

Il 12 luglio 2026, a Caulonia, ritorna “Sport e Inclusione” con la 4ª edizione dell’evento. Lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale. Oltre a insegnare le basi del lavoro di squadra, la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane, lo sport promuove una maggiore conoscenza di sé e dell’altro. Quando lo sport diventa inclusivo, rappresenta l’antidoto più forte che abbiamo a disposizione per vincere qualsiasi tipo di discriminazione. Grazie ad esso, la persona con disabilità è in grado di migliorare le proprie capacità cognitive e la vita di relazione, aumentare le proprie capacità fisiche e ottenere gratificazione dei risultati raggiunti, cosa che migliora la stabilità emotiva.

Il messaggio che si vuole lanciare durante l’evento è quello che la disabilità non rappresenta un limite o motivo di esclusione dalla società. L’evento si realizzerà sul lungomare di Caulonia, che per l’occasione diventerà isola pedonale per accogliere tutte le società sportive partner dell’evento con molteplici discipline. La manifestazione avrà inizio alle ore 16:30 del 12 luglio 2026 con il taglio del nastro e spettacoli vari.

Alle ore 19:00 seguirà il convegno con la presenza di numerose Autorità che si occuperà della tematica “Sport e Inclusione”. A seguire cerimonia consegna riconoscimenti e medaglie alle società presenti.