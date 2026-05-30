A Campofelice di Roccella al via la costruzione della nuova scuola

Avviati i lavori della nuova scuola elementare di Campofelice di Roccella, nel Palermitano, finanziata dalla Regione Siciliana con oltre 5,3 milioni di euro del Fondo di Sviluppo e coesione. 2021-27. È proprio lì, nell’area in cui sorgerà l’edificio fra 18 mesi è stata sotterrata oggi, la ‘teca del tempo’, ovvero una scatola con all’interno una pergamena del Comune, contenente i messaggi del presidente della Regione Renato Schifani e dei bambini della città del palermitano, che affida idealmente ai posteri la data del 29 maggio 2026, giorno di posa della prima pietra per la costruzione del nuovo istituto. A posizionare la teca della memoria oggi c’erano l’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano e il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio, accompagnati dal baby sindaco della città, Giuseppe Siracusa. Alla cerimonia che ha segnato l’avvio ufficiale dei lavori erano presenti alcuni rappresentanti delle istituzioni locali, regionali ed europee.

“Finalmente dopo settant’anni, a Campofelice viene costruita una nuova scuola. Per questo la giornata di festa di oggi assume un valore ancora più importante e significativo per la città – ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano -. Stiamo lavorando per migliorare la qualità delle scuole siciliane, non solo costruendo nuovi istituti, ma rimodernando quelli esistenti con nuove mense, palestre, auditorium e spazi comuni che possono elevare la qualità dell’offerta formativa. Ai giovani dico abbiate cura di questa nuova scuola, tramandatela al meglio a chi verrà qui per studiare dopo di voi”. Il progetto prevede la realizzazione di 20 aule e un auditorium, oltre agli uffici della sede centrale dell’Istituto