Conferenza sulla sacra Sindone: doppio appuntamento a Reggio Calabria e Bagnara | DETTAGLI

Sabato 23 maggio e domenica 24 maggio si terranno due conferenze dedicate alla Sacra Sindone, organizzate da Roberto Richichi e sua moglie Alina Lincu, che offriranno al pubblico un percorso di approfondimento scientifico e spirituale sul mistero della resurrezione di Cristo. Il primo incontro avrà luogo sabato 23 maggio alle ore 16:00 presso la Parrocchia S. Sebastiano M. al Crocifisso, sala conferenze, in via Tagliavia, 21, a Reggio Calabria. Il secondo appuntamento è previsto domenica 24 maggio alle ore 17:00 presso la Cittadella dell’Immacolata a Bagnara Calabra.

Il relatore sarà il professor Giulio Fanti, docente associato di misure meccaniche e termiche presso l’Università di Padova, noto esperto sindologo e autore di oltre cento lavori pubblicati su riviste italiane e internazionali, oltre a libri didattici. Fanti ha partecipato a gruppi internazionali per missioni spaziali, tra cui la missione Giotto, TSS-1 e Mras ’94. Durante gli incontri, il professor Fanti illustrerà con prove scientifiche, immagini e test vari come la Sacra Sindone abbia realmente avvolto il corpo di Gesù Cristo. “Ci farà rivivere tutta la sofferenza che Gesù ha dovuto patire per la salvezza del mondo, così allo stesso modo sentire forte il momento della resurrezione”, sottolineano gli organizzatori.

Le conferenze si annunciano come un evento emozionante, in cui scienza e fede si intrecciano, offrendo ai partecipanti un’esperienza unica di approfondimento storico, religioso e scientifico sulla Sacra Sindone e sul mistero della resurrezione di Cristo.