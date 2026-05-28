80° Anniversario della Festa della Repubblica: provvedimenti viabili per le celebrazioni del 2 giugno a Messina

In occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Festa della Repubblica di Messina del 2 giugno 2026, il Dipartimento Servizi Manutentivi – Servizio Mobilità Urbana ha disposto provvedimenti viabili finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni previste a Piazza Unione Europea e al Teatro Vittorio Emanuele. La cerimonia commemorativa si terrà alle ore 10.00 in Piazza unione Europea, con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. Per l’occasione, il Palazzo comunale sarà illuminato con i colori del Tricolore già a partire dal 1° giugno.

Pertanto, vigeranno i divieti sosta con rimozione coatta: dalle 7.00 alle 14.00, su entrambi i lati delle vie, Consolato del Mare e San Camillo, nei tratti compresi tra via Garibaldi e via Argentieri; dalle 7.00 alle 24.00, su entrambi i lati di via Pozzoleone nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi, ad eccezione dei veicoli delle autorità; e dalle 16.00 alle 21.30, in via Mario Aspa nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi. Sarà poi interdetto il transito veicolare, dalle 19.30 alle 21.30, nella carreggiata ovest (monte), direzione di marcia nord-sud di via Garibaldi, nel tratto compreso tra viale Boccetta e via San Camillo, con collocazione di idonee barriere a presidio degli accessi; e dalle 19.30 alle 21.30, nelle vie, Mario Aspa nel tratto compreso tra corso Cavour e via Garibaldi, e Pozzoleone nel tratto compreso tra via Argentieri e via Garibaldi. Infine, dalle 7.00 alle 24.00, è autorizzato esclusivamente ai veicoli delle autorità partecipanti al concerto in programma al teatro Vittorio Emanuele, l’accesso e la sosta all’interno dell’area pedonale di via A. Laudamo.